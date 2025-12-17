Ospedaletti, 86enne muore dopo essersi lanciato dal balcone

Tragedia questa mattina a Ospedaletti, dove un uomo di 86 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato dal balcone di un’abitazione affacciata su via Aurelia Levante. L’anziano è precipitato per circa quaranta metri, finendo in uno spiazzo sottostante che conduce a un complesso di palazzine. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un gesto volontario. A confermare l’ipotesi del suicidio sarebbe anche un biglietto di addio lasciato dall’uomo ai propri familiari, nel quale avrebbe chiesto perdono. Un elemento che ha indirizzato fin da subito le verifiche degli inquirenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ospedaletti, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a responsabilità di terzi.