Il dolore degli amici per Gianluca Casarotto, morto sulla Via del Sale: "Ci mancherai moltissimo"

Il ricordo degli amici si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa di Gianluca Casarotto, il motociclista di 56 anni residente a Bolzano che ha perso la vita mercoledì pomeriggio lungo la Via del Sale, nel territorio comunale di Triora, dopo essere precipitato con la sua moto per una decina di metri in un torrente in secca. Una tragedia che ha profondamente colpito il mondo dei motociclisti e tutti coloro che conoscevano il 56enne, grande appassionato delle due ruote e delle escursioni lungo i percorsi alpini.

A rendergli omaggio è stato il Moto Club Lorenzo Ghiselli di Bolzano, che ha affidato ai social un messaggio carico di commozione. "Caro amico Gianluca, stavi facendo ciò che nella vita più ti piaceva: le avventure in moto ti avevano entusiasmato e non perdevi occasione per lanciarti in una nuova impresa. Un destino crudele ti ha portato via in un pomeriggio di luglio lungo un percorso mitico che avevi da sempre nel mirino. Ci mancherai moltissimo", hanno scritto gli amici del club, ricordando la grande passione che accompagnava Casarotto in ogni viaggio e in ogni nuova meta raggiunta in sella alla sua moto.

L'incidente si è verificato mercoledì scorso intorno alle 16 sul colle del Garezzo, lungo uno dei tratti più conosciuti della Via del Sale. Secondo quanto ricostruito nelle ore successive, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, uscendo dalla carreggiata e precipitando nel greto di un torrente asciutto dopo un volo di circa dieci metri. Casarotto stava affrontando il percorso insieme a un amico che, però, non si sarebbe accorto dell'accaduto e avrebbe proseguito la marcia. A lanciare l'allarme è stato un ciclista di passaggio, che ha notato il motociclista nel torrente e ha immediatamente richiesto l'intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, i Carabinieri e, vista la particolare difficoltà nel raggiungere la zona, era stato allertato anche l'elisoccorso Grifo. Nonostante il rapido dispiegamento dei soccorsi e i tentativi di salvargli la vita, per il 56enne non c'è stato nulla da fare. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente, avvenuto lungo uno dei percorsi più frequentati da motociclisti ed escursionisti durante la stagione estiva.