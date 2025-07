T-red a Vallecrosia, Perri: "Detto, fatto! Basta sanzioni per il tocco della linea" (Foto e video)

"Sì alla sicurezza, no alle multe ingiuste. Basta sanzioni per il tocco della linea. Abbiamo deciso di portare da 4 a 7 secondi il countdown del giallo e di mettere una telecamera sul semaforo con intelligenza artificiale" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri parlando dei T-red.

Gli interventi rientrano in un progetto più ampio di modernizzazione e razionalizzazione della mobilità urbana, incentrato sulla sicurezza ma senza colpire ingiustamente i cittadini. "Continuiamo con fatti concreti e che vanno esclusivamente verso il bene del cittadino" - afferma il sindaco Fabio Perri - "I dispositivi, installati per sola volontà della precedente amministrazione e collocati a partire dal 6 agosto 2021 all’incrocio tra via Giovanni XXIII e via Aurelia, e successivamente anche in via Bellavista e via Conca Verde, al confine con la città delle Palme, sulla via Romana, che hanno emesso sanzioni per oltre 2,5 milioni di euro e centinaia di punti tolti dalla patente".

Sono stati fin da subito oggetto di forti critiche e contrarietà da parte dell’allora opposizione, guidata proprio da Fabio Perri. “Abbiamo sempre denunciato pubblicamente il carattere vessatorio di questi dispositivi, che più che garantire sicurezza sembravano progettati per fare cassa" - ricorda il sindaco Perri - "Abbiamo raccolto oltre 600 firme con una petizione e fatto ricorso al prefetto e al Ministero delle Infrastrutture. Nulla è stato vano, purtroppo, i tempi dei ricorsi sono lunghi ma il nostro non è mai stato archiviato. Ora che siamo alla guida della città, manteniamo la promessa di intervenire in modo concreto".

"Non verranno, perciò, più emesse già da oggi multe per chi oltrepassa o tocca la linea d’arresto, eliminando così la sanzione per il semplice superamento della striscia bianca. Inoltre, l’intervallo tra il semaforo giallo e il rosso sarà a breve esteso da 4 a 7 secondi, riducendo gli episodi di infrazione involontaria e aumentando il margine di sicurezza per gli automobilisti" - fa sapere Perri - "Infine, Vallecrosia sarà dotata di semafori intelligenti con tecnologia AI. Si tratta di dispositivi avanzati che adattano in tempo reale la durata del verde, del giallo e del rosso in base al traffico effettivo. A differenza dei semafori tradizionali, che funzionano con cicli fissi e preimpostati, quelli con intelligenza artificiale osservano la strada e prendono decisioni dinamiche, rendendo la viabilità più fluida e sicura".

L’Amministrazione Perri intende continuare su questa linea, combinando tecnologia, prevenzione e buon senso per una città più vivibile e più giusta. "È iniziato il percorso per una città digitale sviluppando un progetto che così chiamato di Smart City ci porterà ad essere una città ricca di servizi e di attenzioni verso i cittadini. La sicurezza stradale è una priorità irrinunciabile ma va perseguita con strumenti equi, intelligenti e giusti. Non a spese delle tasche dei cittadini" - conclude Perri.