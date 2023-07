Vallecrosia: il tanto discusso T-Red rimarrà per altri 5 anni, rinnovato il noleggio fino al 2028

Aveva suscitato particolare clamore sia alla sua installazione che nel corso dell’ultima campagna elettorale. Ora l’Amministrazione ne ha rinnovato il noleggio per i prossimi 5 anni.

Stiamo parlando del sistema automatizzato di controllo per la rilevazione elettronica del transito di veicoli con semaforo rosso all’incrocio tra via Aprosio (Aurelia) e via Roma a Vallecrosia. Il sistema, molto criticato nei mesi successivi alla sua installazione, vede la scadenza del noleggio a fine luglio e, quindi, la confermata amministrazione guidata dal sindaco Armando Biasi, ha deciso di rinnovarlo fino al 2028.

Il sistema prevede il rilievo elettronico digitale tramite telecamere che producono fotogrammi e filmati, con un sistema omologato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. In pratica chi passa con il rosso, in entrambe le direzioni viene immortalato e successivamente multato.

L’Amministrazione ha confermato più volte che la sicurezza stradale costituisce uno dei principali obiettivi nell’interesse della collettività e, l’incrocio interessato, rappresenta il punto nevralgico della viabilità cittadina costituendo il principale punto di accesso diretto alle due strade, con notevole afflusso di traffico veicolare.

Chi non ottempera o non ha rispettato il semaforo, quindi, si metta il cuore in pace anche per i prossimi 5 anni e faccia la massima attenzione perché il sistema automatico non perdona. Alcuni automobilisti avevano lamentato, nei mesi scorsi, come il sistema colpisse anche chi si avvicinava alla linea di stop del semaforo ma, più volte il sindaco Biasi aveva confermato che solo chi superava la linea e passava con il rosso veniva e viene multato.

Nel gennaio scorso il consigliere comunale di opposizione (poi anche candidato a sindaco) Fabio Perri, aveva presentato in merito un esposto e il sistema di rilevamento era pure diventato un vero e proprio ‘caso’ nel corso della campagna elettorale.