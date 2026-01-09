Sanremo accoglie la Fiamma Olimpica: domani il passaggio in città dal Floriseum a Pian di Poma. La disciplina del traffico e delle soste

Tutto pronto a Sanremo per il passaggio della Fiamma Olimpica in programma domani. L’appuntamento è alle 12.37 circa al Floriseum, dove la torcia partirà per un percorso di circa 4 km che attraverserà il centro cittadino, per concludersi alla pista di atletica di Pian di Poma (ore 13.29 circa), alla presenza delle associazioni sportive cittadine. Previsti due kiss point (scambio della torcia), davanti al Teatro Ariston e al Casinò.

La Fiamma Olimpica, dopo la partenza al Floriseum nei giardini di villa Ormond, inizialmente percorrerà corso Cavallotti e corso Garibaldi. Dopo piazza Colombo i tedofori e la navetta transiteranno in via Matteotti, mentre il convoglio con i veicoli più grandi proseguiranno per via B. Ascquasciati, via Roma e piazza Cesare Battisti. Il ricongiungimento avverrà a largo Nuvoloni, da dove si continuerà lungo corso Imperatrice, via Matuzia e corso Marconi, fino all'altezza di via Montà dei Guisci dove ci si immetterà sulla pista ciclopedonale per arrivare al campo di atletica di Pian di Poma. Il traffico sarà interrotto solo in prossimità del passaggio della torcia, a protezione dei tedofori, con la possibilità quindi di comportare qualche piccolo rallentamento nelle zone interessate.

Inoltre è stata firmata un’ordinanza della polizia municipale che dispone, dalle ore 8 di domattina fino al termine della manifestazione, il divieto di sosta sul lato monte di corso Cavallotti tra il civico 111 e il 113, in corso Imperatrice dall’intersezione con via Nuvoloni per 150 metri lineari in direzione ponente, in via Grande Torino a Pian di Poma nel piazzale antistante l’ingresso alla pista di atletica, al campo di calcio e a quello di baseball.