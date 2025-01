Sanremo: conferme e prime novità per il Festival diffuso, ok al 'Green carpet' ed ai fuochi artificiali della domenica

Anche se la presentazione ufficiale del Comune, insieme a Rai Pubblicità è prevista entro la fine del mese di gennaio, visto che quest’anno il Festival di Sanremo si svolgerà con una settimana di ritardo, arrivano le prime conferme e le novità per la settimana più importante dell’anno nella città dei fiori.

Mentre all’Ariston prosegue il montaggio dello studio televisivo che ospiterà Carlo Conti e tutti i cantanti ed ospiti della prossima kermesse canora matuziana, nel centro della città cresce l’attesa per le prime installazioni che sconvolgeranno le zone di piazza Colombo, corso Garibaldi, via Matteotti e le zone attigue all’Ariston.

Sono confermati il ‘green carpet’ del lunedì precedente al via del Festival, c’è anche l’ok al grande ‘opening’ domenicale con i fuochi d’artificio delle 19 circa, che sovrasteranno anche quest’anno la nave da crociera Costa, anche se quest’anno il viaggio degli appassionati ha subito alcune piccole modifiche rispetto alle precedenti edizioni.

Per quanto riguarda il centro stanno terminando i lavori di smontaggio della pista di pattinaggio che ha tenuto banco sul solettone di piazza Colombo e, a breve, inizierà invece il lavoro di costruzione del palco e delle strutture adiacenti, che ospiteranno le dirette serali ed i concerti, oltre alle diverse manifestazioni collaterali previste nel corso della giornata.

Una delle prime novità di quest’anno riguarda proprio piazza Colombo, visto che la regia audio e luci dei concerti verrà ‘arretrata’ rispetto alle edizioni scorse. Dovrebbe essere posizionata a ridosso del marciapiede a monte della piazza, per evitare zone d’ombra nella visione dei concerti, lasciando anche più libera la piazza stessa e consentire un afflusso più omogeneo degli spettatori.

La seconda novità riguarda il cambio di zona per l’installazione del ‘glass’, che lo scorso anno aveva ospitato ‘Viva Rai Due’ di Fiorello ed i collegamenti del ‘Prima Festival’. Per l’edizione del prossimo febbraio, infatti, verrà spostato in piazza Borea D’Olmo, dove sarà decisamente più accessibile agli spettatori. Il ‘glass’ sarà nuovamente usato dalla trasmissione che anticipa di pochi minuti la serata festivaliera, ma anche da altre che sono in previsione sui diversi canali Rai.

In via Mameli, a ridosso dell’Ariston, troverà invece spazio un grande Ledwall, un megaschermo sul quale sicuramente saranno mandate in onda le serate del Festival ma che, come gli altri che troveranno spazio nelle diverse zone clou della città, proporranno le immagini della manifestazione oltre agli appuntamenti giornalieri e ai classici sponsor.