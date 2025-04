Sanremo: pronti... Pride... via! Partita la sfilata che riempie la città di musica e colori (Foto e Video)

Il Sanremo Pride 2025 non è solo una parata, ma un ritorno al cuore della lotta, una festa che si fa ricordo, e un ricordo che si fa presente. Il corteo partirà per la prima volta da piazza Colombo, simbolo di centralità e visibilità, e vi farà ritorno a fine giornata: una scelta che racconta quanto la città abbia saputo accogliere, ascoltare, crescere. Un’edizione speciale. Maria Tomba, giovane voce della musica italiana, sarà tra gli ospiti più attesi, mentre Laura Pereira, Miss Global Trans Italia 2025, accompagnerà il corteo come madrina della manifestazione. Il tema del Pride 2025 è dedicato alle persone transgender, spesso bersaglio di discriminazioni e attacchi, e proprio a loro è rivolto anche il primo photo contest del Sanremo Pride: “Sguardi in trans-formazione”, un inno alla libertà di esprimersi e rinascere, in ogni forma e colore.

Il percorso vede la sfilata partire da piazza Colombo verso corso Garibaldi (in senso contrario di marcia), via Ruffini, pista ciclabile fino a piazzale Dapporto. Ritorno sul lungomare Calvino (carreggiata a monte), giardini Vittorio Veneto e, quindi, la ciclabile fino a via Ruffini e rientro in piazza Colombo. Nessuna strada sarà chiusa al traffico se non al momento del passaggio della sfilata. Si prevede una massiccia presenza di partecipanti (1.500) che invaderanno con colori e musica la città dei fiori.

(Foto di Erika Bonazinga)