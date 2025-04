Il ponente ligure in vetrina a Vinitaly grazie alla rete di imprese ‘Vite in Riviera’

Cresce, in termini di spazio e di prestigio, la partecipazione del ponente ligure a Vinitaly, la cui 57esima edizione si apre domani, domenica 6 aprile, a Verona, tenendo banco sino a mercoledì 9. Ben 4.000 le aziende presenti, con compratori in arrivo da 140 Paesi. A rappresentare in maniera significativa la produzione delle province di Savona e Imperia è ancora una volta la rete di imprese Vite in Riviera, con uno stand di ben 86mq, all’interno del padiglione 10 (posizione A3).

Al maxi banco di degustazione aperto in maniera continuativa per le quattro giornate di fiera, si aggiungono tre distinti appuntamenti di approfondimento, curati da Jacopo Fanciulli, esperto di livello internazionale, grande conoscitore della realtà ligure e brand ambassador di Vite in Riviera. Delle tre Masterclass la più attesa è prevista lunedì 7 alle ore 11, quando per la prima volta i vini liguri saranno protagonisti in una delle principali sale conferenze di Verona Fiere (Iris, PalaExpo, ingresso A1). Grande è l’interesse per questi incontri, sold out già da qualche giorno, con adesioni di operatori e wine lover da tutta Italia e dall’estero.

“Vite in Riviera – afferma il presidente Massimo Enrico - conferma anche quest’anno la sua presenza a Vinitaly, la fiera del settore più importante al mondo, con uno spazio decisamente più importante rispetto al passato. Saremo ovviamente presenti con le nostre venti cantine, le quali proporranno in degustazione le loro pregiate Doc e Igt, a iniziare dai vini dell’ultima annata. Uno stand, completamente rinnovato, in cui potremo accogliere nel migliore dei modi addetti ai lavori, appassionati e tutti coloro che intendono avvicinarsi alle eccellenze del ponente ligure. Siamo oltremodo lieti di proporre, anche in questa occasione, tre Masterclass, opportunità per approfondire la conoscenza dei bianchi e dei rossi tipici del nostro territorio. E’ motivo di grande orgoglio essere ospitatialtresì , per la Masterclass di lunedì, in una delle principali sale di VeronaFiere, dimostrazione della sempre maggiore considerazioni per le nostre etichette. Nell’occasione forniremo una panoramica completa su tutte le Doc e Igt del ponente. Siamo davvero soddisfatti di quello che abbiamo messo in campo, anche in termine di novità e progettualità, per questa edizione di Vinitaly. Grazie all’impegno della rete, al contribuito ottenuto tramite la Regione Liguria dal Psr e all’investimento delle aziende, siamo pronti. Ci sono tutte le premesse per una presenza significativa e di successo”.

Dopo il più che positivo riscontro ottenuto due settimane fa dalle Prime di Vite in Riviera, evento svoltosi ad Albenga, e la quattro-giorni di Vinitaly, la primavera delle aziende proseguirà con Maggio in Cantina, iniziativa che permetterà, in tutti i weekend, di andare a visitare le vigne e i luoghi di lavoro dei vari produttori.



Le aziende di Vite in Riviera: aMaccia (Ranzo, Im); Anfossi (Albenga, Sv); Biovio (Albenga, Sv); Bruna (Ranzo, Im); Cantine Calleri (Albenga, Sv); Cascina Feipu dei Massaretti (Albenga, Sv); Cascina Nirasca (Pieve di Teco, Im); Dell’Erba (Albenga, Sv); Enrico Dario (Albenga, Sv); Foresti Marco (Camporosso, Im); Il Baggio Pellegrino (Cosio d’Arroscia, Im); Innocenzo Turco (Quiliano, Sv); La Vecchia Cantina (Albenga, Sv); Ramoino (Chiusavecchia, Im); RoccaVinealis (Roccavignale, Sv); Sommariva (Albenga, Sv), Tenuta Maffone (Pieve di Teco, Im); Torre Pernice (Albenga, Sv); Viticoltori Ingauni (Ortovero, Sv); Viarzo (Quiliano, Sv).

Programma delle Masterclass proposte da Vite in Riviera durante Vinitaly

- “I bianchi di Vite in Riviera: Pigato e Vermentino” - domenica 6 aprile, ore 13, spazio Liguria (padiglione 10, stand A3), disponibilità 25 posti;

- “Scopri la Liguria di Ponente con i Grandi Vini Doc e Igt di Vite in Riviera” - lunedì 7 aprile, ore 11, Sala Iris (PalaExpo, ingresso A1) – disponibilità 55 posti;

- “I rossi di Vite in Riviera: Granaccia, Ormeasco e Rossese” - martedì 8 aprile, ore 13 spazio Liguria (padiglione 10, stand A3), disponibilità 25 posti.



Gli orari di apertura di Vinitaly (ingresso riservato ai soli maggiorenni)

Da domenica 6 a martedì 8: dalle ore 9.30 alle 18 (accessi entro le 17).

Mercoledì 9: dalle ore 9.30 alle 16.30 (accessi entro le 14.30).





IN ARRIVO… MAGGIO IN CANTINA – La novità di Vite in Riviera per il 2025 si chiama “Maggio in Cantina”: in tutti i weekend di maggio e il 1° giugno le aziende della rete apriranno le porte delle loro sedi per visite e degustazioni a km0, accompagnate da alcuni prodotti tipici locali, ovviamente con il valore aggiunto dell’incontro e del racconto degli stessi produttori, in alcuni casi direttamente a ridosso delle vigne, con la possibilità di acquistare sul posto le nuove annate, etichette più datate e altri prodotti. Presso alcune delle stesse aziende, in quelle che propongono anche servizio di ristorazione, sarà possibile completare l’esperienza enogastronomica a tavola, o allungare la sosta per una o più notti. Maggio in Cantina è il primo passo di un percorso, per le imprese che fanno parte di Vite in Riviera, finalizzato allo sviluppo dell’enoturismo.

GRANACCIA & ROSSI DI LIGURIA – Già fissata a calendario la data di Granaccia & Rossi di Liguria, la cui 20esima edizione di terrà a Quiliano, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e della locale Polisportiva, domenica 23 novembre, con diverse iniziative nei giorni precedenti. La volontà è quella di celebrare al meglio l’importante traguardo per una manifestazione ormai “storica”.