Vallebona riapre “Into the Mix”: la mostra di Toni Meneguzzo torna visitabile nel fine settimana

Vallebona riapre le porte all’arte contemporanea con il ritorno al pubblico della mostra fotografica “Into the Mix” di Toni Meneguzzo, artista di rilievo internazionale e autore di un linguaggio visivo unico, riconoscibile per la sua forte componente sperimentale.

A partire da questo fine settimana, l’esposizione sarà nuovamente visitabile ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di immergersi in un percorso artistico di grande impatto nella sala espositiva AreA ArtE, in via del Municipio 1.

“Into the Mix” propone un viaggio nella ricerca di Meneguzzo, da sempre in equilibrio tra fotografia e pittura, tra rigore tecnico e imprevedibilità. Le opere in mostra, realizzate anche attraverso l’uso innovativo delle Polaroid di grande formato, si distinguono per la capacità di trasformare la materia fotografica in immagini evocative, stratificate e profondamente contemporanee.

La riapertura al pubblico rappresenta un nuovo momento di valorizzazione culturale per il borgo, che continua a investire in proposte artistiche di qualità, capaci di attrarre interesse e partecipazione. L’iniziativa conferma Vallebona come luogo dinamico e attento alla cultura, dove l’arte diventa occasione di incontro, crescita e rafforzamento dell’identità territoriale.

Informazione e contatti:

- Area Arte / Ermanno Gagliolo

- areaarte@vallebona.info

- +39 348 741 5551