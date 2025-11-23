A Ventimiglia torna "La stampa va in biblioteca", la rassegna sarà dedicata a Mimmo Candito (Foto e video)

A Ventimiglia torna "La stampa va in biblioteca", la rassegna di incontri con rappresentanti della stampa nazionale organizzata dall’associazione Pro Cultura Ventimiglia e a cura di Miriana Rebaudo, quest'anno sarà dedicata al giornalista e scrittore Mimmo Candito. Lo ha annunciato Miriana Rebaudo durante il primo incontro svoltosi il 19 novembre scorso.

"Da quest'anno la nostra rassegna avrà un'intitolazione che abbiamo voluto dedicare a Mimmo Candito che è stato un grandissimo inviato di guerra e una persona umanamente grande" - svela Miriana Rebaudo - "E' stato un grande giornalista, molto apprezzato e conosciuto ed è stato il primo ospite della nostra rassegna nel 2017. Faremo un'intitolazione ufficiale e in quell'occasione verrà anche la moglie di Mimmo, che è Marinella Venegoni, che è stata una giornalista della Stampa e critica musicale".

La terza edizione della rassegna presenta un'altra novità: tra gli ospiti vi saranno anche scrittori locali. "Per la stagione 2025-2026 vi sarà un incontro al mese. Abbiamo cercato di mettere insieme un programma che possa toccare più argomenti in modo da coinvolgere più persone. Abbiamo, inoltre, ampliato la platea dei relatori anche a scrittori locali, soprattutto, a chi scrive argomenti che fanno parte della nostra storia e tradizione" - fa sapere Miriana Rebaudo - "Gli incontri si svolgono nella biblioteca Aprosiana che si trova vicino a una sede storica: il chiostro di Sant'Agostino che ha ospitato la prima biblioteca civica della Liguria".

Fulvio Damele ha aperto la stagione 2025-2026. "L'incontro con Fulvio Damele è stato molto interessante. Conosce molto bene il nostro territorio perché è stato per tanti anni responsabile delle pagine locali della Stampa" - commenta Miriana Rebaudo - "Ha presentato una spy story, "La partita fantasma", che fa riferimento alle vicende avvenute in Riviera nel secondo dopoguerra. Ci sono riferimenti anche allo sport. Mi fa piacere che l'affluenza sia stata abbastanza notevole. Con Damele ha dialogato Gianni Rossi, conduttore e ideatore di spettacoli, e sono intervenuti Simona Binni, affermata autrice di graphic novel per le Edizioni Leucotea di Sanremo, Alessandra Comazzi, nota e apprezzata critica televisiva del giornale torinese, Mauro Boccaccio, giornalista genovese, e Pippo Russo che ha letto alcune pagine de 'La partita fantasma'".

Gli incontri saranno una volta al mese. "Il secondo incontro sarà a dicembre con Luisa Alborno e sarà legato al suo libro sulla Regina Margherita a Bordighera. Un incontro che assume una particolare importanza perché saremo a ridosso del centenario della morte della Regina Margherita" - anticipa Miriana Rebaudo - "Il terzo incontro sarà a gennaio e sarà valido anche per la formazione dei giornalisti. Verrà il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Liguria Tommaso Fregatti che spiegherà il nuovo codice deontologico dei giornalisti. Dopo un breve pausa verranno nomi di livello nazionale".

Una rassegna varia che tenta di coinvolgere tutte le fasce d'età della cittadinanza. "Siamo scesi a Ventimiglia bassa per essere facilmente raggiungibili. Abbiamo spostato gli incontri in un giorno settimanale perché al sabato venivano poche persone" - sottolinea Miriana Rebaudo - "Ce la mettiamo tutta per mantenere questo angolo di approfondimento culturale, però, non riusciamo a coinvolgere la popolazione scolastica, non mi riferisco solo agli alunni ma anche ai docenti".