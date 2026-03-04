Sanremo, il Centro Aiuto alla Vita presenta “Oltre la violenza”: un’opera tra arte, cultura e prevenzione della violenza di genere

Si avvicina l’8 marzo, Festa Internazionale della Donna, e i Martedì Letterari, con il ciclo Casinò Culturae Festival, propongono un’opera che invita a riflettere sui risultati raggiunti dal Centro Aiuto alla Vita e dai suoi progetti culturali e artistici contro la violenza di genere.

Giovedì 5 marzo, alle ore 16.30, la curatrice e architetto Sofia Tonegutti presenterà la sua opera “Oltre la violenza”, un progetto editoriale realizzato dal Centro Aiuto alla Vita di Sanremo. “L’opera è un invito a riflettere, a conoscere ed a intervenire, ma soprattutto a trasformare la cultura che genera violenza”, spiega la curatrice. “La società può cambiare se cambiano i comportamenti, i linguaggi, le relazioni e le opportunità delle donne”.

All’interno del libro hanno contribuito Sara Tonegutti, Vanessa Feiler, Michela Musizzano, Angela Roattino, Elena Sparago, Roberta Rota e Sara Rambaldi, insieme alle studentesse e agli studenti della seconda e terza del Corso di Grafica e Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Centro Aiuto alla Vita nasce con la missione di tutelare maternità, infanzia e diritti delle donne. Da questo impegno è nato il programma Stop alla Violenza e il progetto #365GiorniSenzaViolenza, iniziativa educativa, culturale e artistica che porta il tema del rispetto nelle scuole, nelle piazze e nella comunità.

I Martedì Letterari proseguiranno martedì 10 marzo, alle 16.30 nel Teatro dell’Opera, con Lorenza Fruci e il suo “Donne in onda. Il racconto dell'immaginario femminile nei primi 70 anni della RAI” (Rai libri), accompagnata dalle letture scelte dell’attrice Loredana De Flaviis.