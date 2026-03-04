Vallecrosia, domenica prossima il Mercatino Solidale: un cortile che diventa casa per la comunità

C’è profumo di mimosa nell’aria e una brezza di primavera che accompagna un appuntamento fatto di cura, condivisione e comunità. Domenica prossima, dalle 9 alle 18 a Vallecrosia va in scena il Mercatino Solidale, promosso dalla Caritas parrocchiale di San Rocco insieme all’associazione Oasi Angeli di Pace ETS. Non un semplice mercatino, ma un invito aperto a ritrovarsi e a partecipare: l’iniziativa è rivolta a tutti gli enti solidali e alle associazioni di volontariato che operano sul territorio, perché la solidarietà – come ricordano gli organizzatori – cresce solo se è plurale. «È un’occasione per portare qualcosa di sé e incontrare chi ogni giorno prova a rammendare le fragilità del territorio».

Il cuore dell’evento sarà il cortile dell’Oratorio San Rocco, che per un’intera giornata si animerà di bancarelle, storie e volti. Un momento speciale è previsto tra le 11 e le 12:30, quando verrà offerto un aperitivo a tutte le donne, in occasione della loro festa: un brindisi semplice, senza discorsi ufficiali, ma carico di significato. In tempi che spingono a correre, fermarsi a San Rocco avrà il sapore dolce di un incontro autentico, fatto di piccoli gesti e di un grande messaggio: nessuno deve restare fuori. Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a mercatinosolidale1@gmail.com.