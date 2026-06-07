martedì 09 giugno
Ospedaletti, convocato il Consiglio comunale dell’11 giugno, approvati anche gli eventi dell’estate 2026
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Eventi | 07 giugno 2026, 10:45

Vallecrosia al Mare, vini e gastronomia d'eccellenza: 'WineAround in Riviera' anima i giardini di Casa Valdese (Foto)

Due giorni all’insegna della convivialità, della qualità e della valorizzazione del territorio

Vallecrosia al Mare, vini e gastronomia d'eccellenza: 'WineAround in Riviera' anima i giardini di Casa Valdese (Foto)

Vini e piatti tradizionali nei giardini della Casa Valdese a Vallecrosia al Mare. L'ottava edizione di WineAround in Riviera ha attirato tanti cittadini e turisti che per due serate hanno potuto degustare 350 etichette di vini provenienti da tutta Italia, birre, spirits artigianali, gastronomia d'eccellenza, piatti tradizionali, prodotti Dop e Igp. Musica live e un'area bimbi hanno, inoltre, intrattenuto e divertito sia grandi che piccini.

Una due giorni all’insegna della convivialità, della qualità e della valorizzazione del territorio organizzata dal comune di Vallecrosia al Mare in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano e l’Associazione Il Borgo Antico.

La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, degli steward e della Croce Azzurra Misericordia. Tra i presenti vi era anche l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Perri.

News collegate:
 Vini e piatti tradizionali, Vallecrosia al Mare inaugura WineAround in Riviera (Foto) - 05-06-26 18:35
 Vallecrosia, Confesercenti presente a WineAround: il legame tra territorio e grandi eccellenze vitivinicole - 05-06-26 11:53
 Conto alla rovescia per 'Winearound in Riviera', a Vallecrosia oltre 350 etichette e una grande festa del gusto - 03-06-26 14:49
 Vallecrosia al Mare, vini e piatti tradizionali: torna WineAround in Riviera (Foto) - 01-06-26 15:56

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium