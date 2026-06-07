Vallecrosia al Mare, vini e gastronomia d'eccellenza: 'WineAround in Riviera' anima i giardini di Casa Valdese (Foto)

Vini e piatti tradizionali nei giardini della Casa Valdese a Vallecrosia al Mare. L'ottava edizione di WineAround in Riviera ha attirato tanti cittadini e turisti che per due serate hanno potuto degustare 350 etichette di vini provenienti da tutta Italia, birre, spirits artigianali, gastronomia d'eccellenza, piatti tradizionali, prodotti Dop e Igp. Musica live e un'area bimbi hanno, inoltre, intrattenuto e divertito sia grandi che piccini.

Una due giorni all’insegna della convivialità, della qualità e della valorizzazione del territorio organizzata dal comune di Vallecrosia al Mare in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano e l’Associazione Il Borgo Antico.

La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, degli steward e della Croce Azzurra Misericordia. Tra i presenti vi era anche l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Perri.