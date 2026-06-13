Sanremo accoglie il coro norvegese Klæbu Damekor: doppio concerto ai Cappuccini e alla Chiesa Luterana

Sanremo si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della musica corale internazionale grazie alla presenza del Klæbu Damekor, storico coro femminile norvegese fondato nel 1965 e in tournée in Riviera. Due gli appuntamenti aperti al pubblico, entrambi a ingresso libero, che vedranno il gruppo protagonista insieme a musicisti e realtà corali del territorio.

Il primo concerto ai è svolto questa mattina alle 11.30 nel piazzale antistante la Chiesa dei Cappuccini in via Matteotti. L’ensemble, diretto da Siv Alice Gunnes-Meadal e accompagnato al pianoforte da Daria Malakhova, ha proposto un repertorio che unisce tradizione nordica e brani contemporanei.

Sempre oggi, 13 giugno, alle 18.00, il Klæbu Damekor incontrerà il Coro Nova Tempora per un concerto congiunto nella Chiesa Luterana di corso Garibaldi. A dirigere saranno Gabriella Costa e Siv Alice Gunnes-Meadal, con Malakhova nuovamente al pianoforte. L’evento è organizzato in collaborazione con la Comunità Evangelica Luterana di Sanremo.

La tournée si concluderà domenica 14 giugno, con la partecipazione del coro alla messa delle 18.00 presso la Chiesa dei Cappuccini, seguita da un concerto alle 19.00, sempre sotto la direzione di Gunnes-Meadal.

Un’occasione rara per ascoltare a Sanremo un ensemble internazionale di lunga tradizione, in un programma che valorizza il dialogo culturale e musicale tra Italia e Norvegia.