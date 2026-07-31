Sanremo, agosto nei parchi tra sport, benessere e socialità: un calendario di attività per tutte le età

Un agosto all’insegna della natura, del benessere e della condivisione. È questo l’obiettivo di "Agosto nei parchi", l’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura guidato da Enza Dedali, in collaborazione con l’assessore al Verde Ester Moscato e la consigliera comunale Maura Ghisi. Un calendario di appuntamenti pensato per cittadini e turisti, con l’obiettivo di far conoscere e vivere in modo nuovo alcuni dei principali polmoni verdi della città. A partire da lunedì 3 agosto, saranno coinvolti i giardini di Villa Ormond, il parco Franco Alfano, il giardino delle Carmelitane Scalze, i giardini di Villa del Sole, quelli della Foce e la pista ciclabile.

Le iniziative saranno caratterizzate da attività dinamiche e gratuite, pensate per coinvolgere persone di tutte le età e con differenti interessi. Nel programma trovano spazio danza hip hop, balli latino americani e swing, ma anche ginnastica posturale, yoga, mindfulness e mindful running. L'idea è quella di mettere in relazione movimento e socialità con la riscoperta del patrimonio verde cittadino, trasformando parchi e giardini in luoghi ancora più vissuti durante il periodo estivo. Un modo per stare all'aria aperta, prendersi cura del proprio benessere e, allo stesso tempo, scoprire angoli della città da una prospettiva diversa.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle giovani famiglie, con l'iniziativa "Mum and Baby", voluta dalla consigliera comunale Maura Ghisi. L'appuntamento è dedicato alle mamme con bambini piccoli e propone la possibilità di allenarsi all'aria aperta senza rinunciare alla condivisione del tempo con i propri figli. Una formula che punta dunque a coniugare attività fisica e vita familiare, offrendo un'occasione di movimento accessibile e inclusiva. L'iniziativa si inserisce in un calendario più ampio nel quale trovano spazio discipline e attività differenti, con l'obiettivo di avvicinare il maggior numero possibile di persone ai parchi cittadini.

"È un'iniziativa davvero bella ed inclusiva – dichiara l'assessore Enza Dedali –, per valorizzare i parchi di Sanremo attraverso il movimento e la socialità, offrendo attività adatte a tutte le età, dalle mamme con i bambini fino alle persone più anziane con proposte come la danza e lo yoga mindfulness. La sinergia con l'assessore Moscato, la consigliera Ghisi e le associazioni coinvolte, che ringrazio per la disponibilità e il lavoro svolto, ha permesso di realizzare un calendario di proposte davvero ricco e coinvolgente".

Un progetto che punta quindi anche a riscoprire il patrimonio verde di Sanremo, favorendone una fruizione più ampia e consapevole. "I nostri parchi – aggiunge l'assessore al Verde Ester Moscato –, rappresentano un patrimonio naturale prezioso che vogliamo far vivere e riscoprire a residenti e turisti, rendendoli sempre più accessibili e fruibili. Offrire l'opportunità ed incoraggiare a vivere questi spazi all'aperto attraverso attività dedicate al benessere, allo sport e alla socialità è il modo migliore per valorizzarli e renderli sempre più vicini alla comunità". Le proposte, sottolinea Moscato, sono state pensate anche per far conoscere i parchi e i giardini cittadini da una prospettiva diversa e in parte inedita.

A sottolineare il valore dell'iniziativa è anche Maura Ghisi, che ha contribuito all'organizzazione del calendario insieme agli assessorati coinvolti. "Ringrazio l'assessore Enza Dedali e l'assessore Ester Moscato per avermi coinvolta in questa bellissima iniziativa, che ho avuto il piacere di contribuire ad organizzare. 'Agosto nei Parchi' unisce benessere, salute e valorizzazione del nostro patrimonio verde, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di vivere e conoscere i parchi cittadini attraverso attività gratuite dedicate a tutte le età".

La consigliera evidenzia inoltre come il progetto rappresenti un'opportunità per far conoscere le associazioni e le società sportive del territorio, protagoniste durante tutto l'anno nella promozione del movimento e del benessere. Un ringraziamento particolare è rivolto all'ASD Denise J&D Dance e all'Associazione Riviera dei Fiori, che hanno aderito al progetto. "Sono convinta che iniziative come questa rendano Sanremo una città sempre più viva, partecipata e attenta alla qualità della vita", conclude Ghisi. Con "Agosto nei parchi", dunque, gli spazi verdi della città diventano per tutta l'estate luoghi di incontro, attività fisica e socialità, aperti a residenti e turisti.