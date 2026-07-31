Apricale, il Teatro della Tosse torna dal 5 al 15 agosto con "Al Gran Ballo di Venere": viaggio immersivo tra i vicoli del borgo

Dal 5 al 15 agosto il borgo di Apricale tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con "Al Gran Ballo di Venere", lo spettacolo immersivo a stazioni ideato e diretto da Emanuele Conte e prodotto dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse. Dopo il successo ottenuto la scorsa estate nel Parco di Villa Duchessa di Galliera, a Genova, la produzione approda nell'entroterra imperiese con un nuovo allestimento, ripensato appositamente per le strade e i vicoli del paese. Un appuntamento che rinnova una collaborazione storica tra il Teatro della Tosse e Apricale, realtà che prosegue da oltre trent'anni e che ogni estate richiama pubblico da tutta la provincia e non solo.

Lo spettacolo prende ispirazione dalle "Metamorfosi" di Ovidio, il celebre poema che attraversa la mitologia latina raccontando il tema universale della trasformazione. Al centro della rappresentazione c'è Venere, dea dell'amore e del desiderio, simbolo di quella forza capace di cambiare uomini, dei e destini. "Al Gran Ballo di Venere" diventa così una festa dedicata al mutamento, un omaggio a un'opera senza tempo che mette al centro la natura umana, le sue inquietudini e la sua continua evoluzione.

Gli spettatori saranno accolti in un'atmosfera fatta di musiche, danze e incontri con i protagonisti della mitologia, diventando essi stessi parte integrante del racconto. Lungo il percorso notturno prenderanno vita le storie di Narciso, Eco, Driope, Alcione, Pigmalione e di molte altre figure simboliche, accompagnando il pubblico in un viaggio tra passioni, emozioni e riflessioni. Un'esperienza teatrale immersiva, che alterna momenti di intensa partecipazione ad altri più leggeri, invitando ciascuno a lasciarsi coinvolgere dalla danza della vita e dal continuo processo di trasformazione.

L'inizio dello spettacolo è fissato ogni sera alle 21.15. Il biglietto intero costa 25 euro, mentre per gli under 14 il prezzo è di 10 euro. È inoltre prevista una promozione early bird che consente di acquistare il biglietto a 20 euro entro il 5 agosto. Per garantire una migliore organizzazione degli accessi, tutti gli spettatori dovranno presentarsi con un biglietto prepagato. La disponibilità di posti per chi acquisterà direttamente la sera dello spettacolo, infatti, non è garantita.