Musica, buona cucina e cinema all'aperto: tanti eventi animeranno Vallebona nel mese di agosto

Musica, buona cucina, cinema all'aperto e concerti. Tanti appuntamenti animeranno Vallebona nel mese di agosto.

Si partirà questa sera, sabato 1 agosto, alle 20 al campo sportivo con una serata gastronomica dedicata ai Ravioli cu pesigu. Mercoledì 5 agosto alle 21, invece, in piazza XX Settembre vi sarà il cinema all'aperto. Per l'occasione verrà proiettato "Rango". Venerdì 7 agosto alle 20, sempre al campo sportivo, verrà riproposta la serata gastronomica dedicata ai Ravioli cu pesigu.

Lunedì 10 agosto alle 20 al campo sportivo sono previsti eventi autentici liguri - Ravioli cu pesigu. Mercoledì 12 agosto alle 21 in piazza XX Settembre tornerà il cinema all'aperto. Stavolta verrà proiettato "Up". Domenica 16 agosto alle 21 in piazza XX Settembre andrà in scena il concerto di musica irlandese "Birkin Tree".

Mercoledì 19 agosto alle 21 in piazza XX Settembre vi sarà l'appuntamento con il cinema all'aperto. Si potrà ammirate "Ratatouille". Sabato 22 agosto, al tramonto, in piazza dei 4 Elementi vi sarà "L'anciua in se crote". Mercoledì 26 agosto alle 21 in piazza XX Settembre verrà proiettato "Un mondo a parte" per il cinema all'aperto. Domenica 30 agosto alle 21 in piazza XX Settembre è, invece, previsto il concerto della banda.