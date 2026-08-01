L’Ariston riaccende l’estate: otto grandi spettacoli tra anteprime nazionali, danza, musica, magia e teatro

Un’anteprima nazionale, grandi protagonisti della scena italiana, musica dal vivo, danza, illusionismo e spettacoli per tutta la famiglia. Riparte con un cartellone ricco e trasversale la stagione teatrale del Teatro Ariston di Sanremo, che nel mese di agosto propone otto appuntamenti capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Ad inaugurare la stagione sarà lunedì 3 agosto un evento esclusivo. Il Teatro Ariston ospiterà infatti l’anteprima nazionale di “Arriva Lucilla”, il nuovo spettacolo della Fatina del Sole, amatissima da milioni di bambini. La data sanremese rappresenta il debutto assoluto del tour nazionale. Più di un semplice concerto, lo show è un vero musical interattivo che unisce musica, racconto e coinvolgimento del pubblico, accompagnando i più piccoli in un viaggio tra fantasia, emozioni e valori come il coraggio, l’amicizia e la capacità di affrontare le proprie paure. Sul palco, insieme a Lucilla, saliranno anche Lunetta, Stellina, Sirio e Celeste, in una scenografia completamente rinnovata e ricca di effetti spettacolari.

Il 5 agosto sarà invece la volta di “Carmen”, uno dei balletti più amati di sempre nella raffinata produzione del Balletto di Milano. Un allestimento che reinterpreta il capolavoro di Bizet con una coreografia intensa e coinvolgente, dove passione, seduzione e destino si fondono in uno spettacolo di grande impatto visivo.

Venerdì 7 agosto il palcoscenico dell’Ariston accoglierà “Francesco”, un evento speciale che vede insieme Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi nell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. Attraverso il racconto di Cazzullo e le musiche eseguite dal vivo da Branduardi, lo spettacolo restituisce il volto umano, storico e spirituale del santo che ha segnato profondamente la cultura italiana, intrecciando parole, musica e immagini in un’esperienza di forte intensità emotiva.

La magia sarà protagonista lunedì 10 agosto con Luca Bono – L’Illusionista. Considerato uno dei più talentuosi illusionisti della nuova generazione e diretto artisticamente da Arturo Brachetti, Luca Bono porta in scena uno spettacolo moderno che va oltre il tradizionale numero di magia: grandi illusioni, tecnologia, manipolazione e racconto personale si fondono in uno show capace di sorprendere adulti e ragazzi dall’inizio alla fine.

Il 12 agosto sarà il momento di “The World of Disney in Orchestra”, un grande concerto-spettacolo con oltre cento artisti sul palco tra orchestra e coro, diretti dal Maestro Diego Basso. Da Biancaneve a Il Re Leone, da La Bella e la Bestia a Frozen, le colonne sonore che hanno accompagnato intere generazioni prenderanno vita in una serata che promette di emozionare grandi e piccoli.

Il 18 agosto tornerà all’Ariston dopo la partecipazione al Festival di Sanremo Enrico Nigiotti con il suo “Innamorati Summer Tour 2026”. Il cantautore livornese porterà sul palco tutta l’autenticità della sua scrittura e il calore dei suoi concerti, alternando i brani più amati ai nuovi successi in uno spettacolo pensato per creare un rapporto diretto e sincero con il pubblico.

Il 20 agosto spazio alla commedia con “È intelligente ma non studia” di Marco Falaguasta, uno spettacolo brillante e attuale che affronta con ironia il mondo della scuola, il rapporto tra genitori e figli e il tema dell’apprendimento, invitando a riflettere sui diversi talenti e sulle potenzialità di ciascuno attraverso una comicità intelligente e mai banale.

A chiudere il cartellone estivo, il 25 agosto, sarà “La grande storia dei Pooh”, emozionante viaggio musicale attraverso oltre cinquant’anni di successi della storica band con l’interpretazione dei Palasport, unica tribute band ufficialmente riconosciuta dal celebre gruppo. Uno spettacolo che celebra un repertorio entrato nella memoria collettiva, regalando al pubblico l’occasione di rivivere le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni.

Con una proposta che attraversa generi, linguaggi e fasce d’età, il Teatro Ariston presenta così una stagione estiva costruita per soddisfare pubblici diversi, offrendo appuntamenti capaci di emozionare, divertire e coinvolgere. Dall’anteprima nazionale dedicata ai più piccoli ai grandi concerti, dalla danza al teatro di parola fino alla magia, agosto si presenta come un mese da vivere tutto all’Ariston.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Ariston (tel. 0184 506060) e sul sito ufficiale del teatro www.aristonsanremo.com.



