Spettacolo di cabaret, a Ventimiglia sbarca "Il meglio di... Franco OH Franco"

Spettacolo di cabaret a Ventimiglia. Lunedì 3, alle 21:30, al Belvedere Resentello sbarca "Il meglio di... Franco OH Franco"

Un'occasione unica per rivivere dal vivo i monologhi storici e l'energia inconfondibile di uno dei comici più amati d'Italia: Franco Neri. Il cabarettista ha, anche, lavorato in televisione come attore a Scherzi a parte, ha partecipa a Zelig, nel 2005 e nel 2006 ha condotto Striscia la notizia mentre nel 2009 è stato nel cast di Grazie a tutti, trasmissione condotta da Gianni Morandi su Rai 1.

Lunedì prossimo a scaldare il pubblico prima dello spettacolo vi sarà l'esibizione del cantautore ventimigliese Sandro Sansò.