Carretti, boschi e medioevo, al via il mese di agosto con un weekend di grandi tradizioni: ecco cosa fare e dove andare

Il primo weekend di agosto porta con sé alcune delle manifestazioni più identitarie del territorio, capaci di intrecciare goliardia, natura, storia e buona tavola. Si va dalla folle discesa dei carretti di ImperiaPolis fino ai boschi di San Romolo, passando per le vie di Ventimiglia che tornano medievali e per l'omaggio a Giorgio Faletti e Luigi Tenco nei Giardini Lowe di Bordighera. Un calendario che, come ogni anno in questo periodo, si arricchisce anche di un fitto programma di sagre capaci di raccontare l'anima più autentica dell'entroterra.

ImperiaPolis, torna la folle corsa dei carretti

Uno degli appuntamenti più attesi del weekend è senza dubbio la 69ª edizione di ImperiaPolis, la storica e goliardica discesa dei carretti artigianali che sabato animerà le vie di Porto Maurizio. Erede della storica Carrera dei Fiori, la manifestazione vede protagonisti carretti privi di motore, costruiti a mano dai partecipanti e capaci di sfruttare solo la forza di gravità lungo il percorso in discesa dal Borgo Parasio fino a Calata Anselmi. Quest'anno la kermesse richiama equipaggi da Genova e dal Basso Piemonte, con due discese in programma, alle 17 e alle 21, precedute fin dal primo pomeriggio da street food, musica e animazione. Un evento che affonda le radici nel dopoguerra, con la prima edizione documentata nel 1957, e che negli anni ha saputo conquistarsi un posto speciale nel cuore della città, anche grazie all'impegno del compianto Mauro Feola, che nel 2006 ne aveva promosso il rilancio.

Il Festival dei Boschi torna a San Romolo

Sempre sabato, ma con uno spirito completamente diverso, prende il via a San Romolo, sulle alture di Sanremo, il Festival dei Boschi, manifestazione culturale, ecologica e sociale che per due giorni propone un incontro tra arte e natura. Il programma prevede attività per tutte le età, escursioni e sport all'aria aperta, musica e spettacoli dal vivo, e culmina nella tradizionale "Tavola Longa", il pranzo e la cena collettivi a impatto zero in cui ciascun partecipante porta il proprio cibo e le proprie stoviglie per condividere il pasto in allegria.

Agosto Medievale, Ventimiglia torna indietro nel tempo

A Ventimiglia, il weekend segna anche l'avvio di "Agosto Medievale 2026": sabato sera, in piazza Costituente, va in scena "Asteludo", la disfida di drappi e tamburi con il corteo e il torneo degli Sbandieratori e Musici delle scuole dei Sestieri cittadini. Domenica sera l'atmosfera si fa ancora più suggestiva con la "Notte della Contesa": corteo da parata, lettura del bando, cerimoniale di giuramento e assegnazione delle corsie, fino al "Campo de li Giochi", competizione tra i Sestieri in giochi storici come il tiro alla fune, la corsa con l'anello e il gioco del portatore.

E...state in Tenco, tra letteratura e grande musica d'autore

A Bordighera, i Giardini Lowe ospitano un doppio appuntamento nell'ambito della rassegna "E...state in Tenco". Sabato, Roberta Bellesini Faletti e Chiara Buratti presentano "Io Dico", un ritratto di Giorgio Faletti costruito attraverso citazioni, aforismi e testi tratti dalle sue opere, interviste e canzoni; a seguire, Andrea Scanzi racconta le canzoni che hanno segnato la storia e le generazioni, accompagnato dai Borderlobo e da musicisti internazionali in un tributo a Bob Dylan, Bruce Springsteen e Fabrizio De André. Domenica sera, sempre ai Giardini Lowe, spazio a Luciano "Lucien" Barbieri, che presenta il volume dedicato ad Amilcare Rambaldi e al suo contributo alla storia della musica italiana e del Premio Tenco, seguito dal concerto di Luca Romagnoli e, in chiusura, da Morgan in un concerto piano e voce tra canzone d'autore, ricerca musicale e contaminazioni sonore.

La Civiltà dell'Ulivo racconta Lucinasco

Domenica, Lucinasco propone un pomeriggio interamente dedicato al proprio patrimonio rurale con il progetto "Civiltà dell'Ulivo": un trekking guidato alla scoperta del paesaggio e dei luoghi simbolo del paese, il concerto "Musica nei Frantoi" con il musicista internazionale Ludwig Hampe, lo show cooking dedicato alla storica Torta Verde di Borgoratto, le degustazioni delle eccellenze agroalimentari del territorio, la proiezione del docufilm di Sandro Bozzolo dedicato ai borghi e ai muretti a secco dell'entroterra, e lo spettacolo "Teatro Civile dell'Ulivo" firmato da Pino Petruzzelli.

Le grandi sagre del weekend

Ad aprire il ricco calendario gastronomico è la tradizionale Sagra degli Spaghetti alla Berettüna di Borgomaro, in località Ville San Pietro: due serate, sabato e domenica, con apertura degli stand alle 19 e serata danzante su una pista da ballo di 200 metri quadrati, animata dalle orchestre di Giorgio Villani e di Antonella Marchini. A Castel Vittorio torna invece la 56ª Sagra del Turtun, con il concorso presentato dal giornalista Claudio Porchia, la vendita del tipico Turtun dalle 17 e la serata gastronomica e danzante, tra Turtun, coniglio e grigliata, animata da Dj Nando. A Ospedaletti, invece, va in scena la 57ª Sagra du Pignurin Pan e Vin, con la distribuzione di pesce da frittura a cura dell'associazione U Descu Spiaretè, seguita da musica e ballo.

Numerose anche le altre sagre diffuse sul territorio. A Sanremo, tra le frazioni di Poggio e Coldirodi, si chiudono rispettivamente i festeggiamenti estivi organizzati dal Circolo Acli Santa Margherita e quelli di Sant'Anna, questi ultimi con un carnevale estivo animato da dj set. A Vallecrosia al Mare prosegue per due giorni la Festa del Basilico e Sagra du Cen, con serate gastronomiche e danzanti animate dal Mariella Group. A Dolceacqua si festeggia con la Sagra dei Frescioi, a Seborga con la Sagra dei Ravioli, a Vallebona con la Sagra dei Ravioli cu pesigu e a Pontedassio con "Te lo Friggo", tra fritto misto e porchetta. A Badalucco prosegue fino al 2 agosto lo Street Food Festival, mentre a San Bartolomeo al Mare, fino alla stessa data, l'Associazione Donatori di Sangue propone la Sagra della Costina.

Concerti e musica classica

Il weekend regala anche un fitto calendario musicale. Per la Stagione Concertistica Internazionale 2026, Palazzo Roverizio a Sanremo ospita domenica il concerto straordinario "Amor y pasión" con Edua Zadory al violino e Hernan Quintela al pianoforte. Le Logge di Santa Chiara, a Imperia, propongono invece sabato, per la rassegna "I Concerti delle Logge", l'esibizione del Duo Casals, violoncello e chitarra, mentre domenica è la volta del duo violino e pianoforte formato da Giovanni Sardo e Luigi Stillo, con la consegna del Premio delle Logge 2026. Sempre a Imperia, per "Musica sotto le Gru", sabato la Banchina Aicardi di Oneglia ospita il concerto della band The Passion Mode.

Nell'ambito della ventesima edizione del Perinaldo Festival – Terre di Confine, sabato sera prende il via a Perinaldo la Festa della Musica con l'Aikar Orkestra per le vie del borgo, mentre domenica mattina la rassegna si chiude con il concerto del Perinaldo Festival Strings Ensemble e dell'Orchestra d'archi del Festival, nella Chiesa di San Nicolò. Oltre alle letture della rassegna "Bajardo Lectures", Bajardo propone domenica sera il concerto della Berben Band, dedicato al cantautorato italiano. Un concerto d'organo organizzato da don Francesco Ramella anima invece Civezza, in piazza della Chiesa, mentre per "Per le vie del Borgo" il quartetto jazz "Con...Fusi 4et" si esibisce a Dolcedo, nell'ambito dell'iniziativa "Oltre la Riva – L'entroterra in musica". Domenica il Trio Harmonic Box propone a Pontedassio "Swing d'autore a lume di candela", con un repertorio raffinato per arpa celtica, pianoforte, flauto e voce; a Rezzo, in frazione Lavina, si esibisce invece il duo acustico formato da Fabrizio Barbera e Maurizio Dedoni. Chiude il quadro musicale il coro "Voci e note sotto le stelle", che anima domenica sera piazza Martiri a Seborga.

Teatro e intrattenimenti vari

Sul fronte teatrale, la 27ª edizione della rassegna dialettale Nini Sappia porta in scena sabato, in piazza San Siro a Sanremo, la commedia "E Rostîe Sotto A Çénie" della Compagnia San Fruttuoso di Genova. Prosegue a Bordighera lo spettacolo itinerante "Passaggi Illustri", dedicato al mondo di Monet, mentre sabato San Lorenzo al Mare ospita "Voci a mezz'aria – Goldoniana di mezz'estate", spettacolo itinerante del Teatro dell'Albero. La Compagnia Amici del Teatro Agostino Bartolomeo e Maria porta invece in scena "Arsenico & Vecchi Merletti" a Diano Marina, mentre si ride rispettivamente con "Girumin U Se Vo Maria" a Isolabona e con una commedia brillante della Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu a Pigna. La Compagnia Stabile di Sanremo presenta "I cum... prumesci spuuxi" a Costarainera, e domenica la rassegna "Poesia sotto le stelle" propone a Pompeiana letture a cura degli attori del Teatro dell'Albero, con musiche della maestra Alessandra Asso.

Tra gli intrattenimenti diffusi, "One Night Summer Hits" porta sabato a Sanremo il concerto di Baby K, Grelmoss e Lil Jolie, mentre domenica Pian di Nave ospita lo spettacolo musicale "Monia Summer 2026" con Monia Russo. Sabato, il live show "For Ever Young" con Marianna Lanteri anima piazza Cavour a Taggia Arma, mentre domenica Diano Marina propone il galà glamour "30 Minuti di Bellezza", con sfilata di moda e ospiti come Gemelli Diversi, Mario Reyes "Gipsy Man" e Randi. La Festa del Mare propone sabato, a Riva Ligure, la Santa Messa e uno spettacolo pirotecnico, mentre domenica la piazza si trasforma per "La Notte del Wrestling". Ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia, domenica va in scena "Incontro d'autore in musica", presentazione del nuovo romanzo di Roberto Negro e del progetto musicale dei Back to the Wood. Torna infine il suggestivo Ghost Tour a Triora, tra le vie del centro storico alla scoperta di miti e leggende di stregoneria.



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