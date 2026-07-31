Rostelle, patatine e birra alla spina: serate conviviali al Borgo di Ventimiglia (Foto)

Serate conviviali, nel fine settimana, al Borgo di Ventimiglia. Verranno organizzate sabato 1° e domenica 2 agosto nel quartiere del Borgo in occasione della 51esima edizione dell'Agosto Medievale.

Cittadini e turisti potranno così degustare rostelle e patatine sorseggiando birra alla spina, spritz e varie bevande, a partire dalle 19, in piazza Costituente 8 in attesa dell'Asteludo, il torneo di sbandieratori e musici, in programma sabato 1° agosto, e della Notte De La Contesa, prevista domenica 2 agosto.

L'evento è proposto dal Market del Borgo per riunire la comunità in un momento conviviale.