Energia e talento, la Perinaldo Festival Rock Band anima il paese

La Perinaldo Festival Rock Band anima il paese. Tantissime persone hanno partecipato, ieri sera, all'evento, a ingresso libero, andato in scena al campo sportivo Innocenzo Cassini con la formazione a organico variabile nata dal laboratorio di musica d'insieme coordinato dal M° Paolo Grappeggia.

Sul palco sono saliti giovani musicisti provenienti da esperienze, età e percorsi differenti, riuniti durante il festival dalla passione per la musica e dal desiderio di sperimentare insieme il linguaggio del rock. Il repertorio ha attraversato grandi classici e brani contemporanei, riletti attraverso arrangiamenti originali costruiti collettivamente nel corso del laboratorio. Un lavoro che ha messo al centro l'ascolto reciproco, la collaborazione e la creatività trasformando la musica d'insieme in un'esperienza di crescita artistica e umana.

Una serata all'insegna dell'energia e del talento proposta nell'ambito della XX edizione del Perinaldo Festival – Terre di Confine, che da vent'anni affianca ai concerti un'intensa attività di formazione. "E' stata una serata stupenda con tantissimi musicisti giovani" - commenta soddisfatto il sindaco Francesco Guglielmi.