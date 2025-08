Sanremo, martedì Letterari d’estate: il debutto con Nuzzi è un successo a Pian di Nave (Foto)

Buona la prima, anzi ottima. I Martedì Letterari nella loro versione estiva partono col botto a Pian di Nave, nuova suggestiva location per un’edizione limitata di incontri serali. A inaugurare la rassegna ieri sera è stato Gianluigi Nuzzi, volto noto della televisione e firma tra le più affilate del giornalismo investigativo italiano.

Nuzzi ha incantato il pubblico con un focus sui misteri ancora irrisolti legati ai casi di Emanuela Orlandi e di Chiara Poggi, protagonisti rispettivamente delle vicende del Vaticano e di Garlasco. Un intervento documentato e appassionato che ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando non solo il grande interesse attorno a questi temi, ma anche la bontà della formula estiva della rassegna.

Soddisfazione per l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, per Giuseppe Di Meco, amministratore delegato del Casinò di Sanremo, e per Marzia Taruffi, storica curatrice dei Martedì Letterari. Il trio organizzativo ha scommesso su un cambio di scenario e su ospiti di forte richiamo, ottenendo immediatamente riscontri positivi.

Prossimi appuntamenti già attesi, con Pian di Nave che si conferma location vincente e Nuzzi che, ancora una volta, si dimostra capace di tenere alta l’attenzione su verità scomode e ancora tutte da scrivere.