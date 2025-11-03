Taggia, via al nuovo piano dei lavori pubblici: nel 2026 interventi per oltre 4,7 milioni

La Giunta comunale ha approvato il nuovo Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e l’elenco delle opere previste per il 2026. Nel primo anno di programmazione sono previsti investimenti per oltre 4,7 milioni di euro, con una serie di interventi che puntano a migliorare le infrastrutture e la qualità della vita dei residenti.

La parte più significativa riguarda la scuola Pastonchi di Arma, dove sono programmati lavori di efficientamento energetico per un valore di 1.641.493 euro, con l’obiettivo di rendere l’edificio più moderno, sostenibile e confortevole. Altro intervento importante è quello sul rio Beghini, nella zona delle ex caserme Revelli, con opere idrauliche da 1.185.000 euro per aumentare la sicurezza idraulica dei plessi scolastici e del quartiere circostante.

Il piano prevede inoltre il completamento del piano seminterrato del nuovo parcheggio nell’area ex Area 24, con una quota di 400 mila euro destinata a incrementare la disponibilità di posti auto in una zona strategica di Arma. Altri 400 mila euro saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria del parcheggio Lentisco, mentre 500 mila euro serviranno per interventi sulle strade comunali, con l’obiettivo di migliorarne sicurezza e condizioni di percorrenza.

Tra gli interventi spicca anche la sistemazione dell’area ex caserme Revelli, con un primo stralcio da 190 mila euro finalizzato alla riqualificazione degli spazi pubblici. Previsto infine l’ampliamento del cimitero comunale con la realizzazione di nuovi loculi nel blocco B, per un importo di 390 mila euro.

Guardando al futuro, dal 2027 sono in programma ulteriori opere di rilievo sulla passeggiata a mare, sulle difese a mare e sulla viabilità lungo il torrente Argentina, per un totale complessivo di 14,4 milioni nel triennio 2026-2028.