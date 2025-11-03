Arma di Taggia, palestra ancora chiusa: studenti del “Colombo” in sciopero

Sciopero questa mattina da parte degli studenti dell’istituto “Cristoforo Colombo”, che hanno deciso di non entrare in classe per protestare contro la mancata riapertura della palestra scolastica, chiusa da più di un anno per lavori. Una situazione che ha creato inevitabili disagi sin dall’avvio dell’anno scolastico, penalizzando soprattutto gli iscritti all’indirizzo scientifico-sportivo.

Il presidio è scattato poco prima dell’inizio delle lezioni. I ragazzi chiedono risposte chiare sui tempi necessari per tornare ad utilizzare l’impianto, considerato fondamentale per l’attività didattica e sportiva ma anche per rispettare un’offerta formativa che punta proprio sullo sport come elemento centrale.

Secondo quanto raccolto da Sanremonews, l’intervento è in fase conclusiva. Nei mesi scorsi la Provincia di Imperia ha portato a termine i lavori di manutenzione straordinaria, con il rifacimento totale della copertura della palestra interna e la riqualificazione di un’area sportiva esterna. Si tratta di un investimento significativo, che inizialmente stimava la piena operatività dell’impianto nel 2026, anche se veniva lasciata aperta la possibilità di una consegna anticipata.

Completata questa parte, ora si attende l’ultimo passaggio: l’allestimento interno e la sistemazione delle attrezzature, a cura dell’istituto scolastico. Una fase che, se portata avanti senza intoppi, permetterà finalmente di restituire agli studenti uno spazio essenziale non solo per l’educazione fisica, ma per tutte le attività sportive e socializzanti che ruotano attorno alla vita scolastica. La mattinata di protesta si è svolta in maniera ordinata e non si esclude che possa ripetersi nei prossimi giorni.

La speranza è che la fase finale proceda senza ulteriori rallentamenti e che gli allievi possano tornare presto ad allenarsi nel loro impianto, mettendo fine all’ennesima difficoltà che si aggiunge a un percorso scolastico già complesso.