Ventimiglia, lavori a Ponte San Ludovico: al via l'allestimento del cantiere (Foto e video)

Attualità | 03 novembre 2025, 13:05

L'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza durerà quattro mesi

E' iniziato l'allestimento del cantiere per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza previsti da Anas a Ponte San Ludovico a Ventimiglia. Questa mattina addetti dell'Anas e carabinieri si sono, infatti, confrontati al confine basso, tra Italia e Francia, per predisporre le operazioni iniziali. 

Da metà novembre l'area al confine basso, tra Latte e Ponte San Ludovico, verrà chiusa al traffico per consentire l'intervento, che durerà quattro mesi, in totale sicurezza. Un investimento complessivo che ammonta a 9 milioni di euro e che comprenderà la rotatoria di Latte, la galleria Dogana, la galleria Balzi Rossi e il piazzale di Ponte San Ludovico. L’unica arteria non a pagamento per residenti, frontalieri e francesi che ogni giorno transitano al confine sarà, perciò, la via che conduce a Ponte San Luigi. Da oggi, scatta, infatti, il divieto di transito per i veicoli superiori a 7,5 t sulla strada statale 1, via Aurelia, dal km 692+950 al km 697+330, fino al confine di Stato di Ponte San Luigi su tutte le corsie fino alle 17 del 31 marzo 2026 per prevenire possibili disagi alla viabilità.

Secondo la programmazione prevista, i cantieri nella Galleria del Monte si svolgeranno esclusivamente nelle ore notturne, per concludersi nell’arco di circa dieci giorni, mentre tutti gli altri interventi previsti sul viadotto di Latte verranno sospesi fino al termine dei lavori sulla statale, in modo da garantire corsie completamente libere durante il giorno. L'Amministrazione Di Muro si sta, inoltre, impegnando per trovare altre soluzioni che consentano di agevolare la viabilità durante i lavori. Per esempio, ha richiesto al sindaco nonché presidente della CARF Yves Juhel, che ha accettato, dspegnere il semaforo all’ingresso di Mentone al fine di rendere più scorrevole il traffico verso la città francese. Da Concessioni del Tirreno, invece, ha ottenuto il rinvio dei lavori sui giunti del viadotto di Latte, inizialmente previsti tra il 16 novembre e il 16 dicembre e la rimozione dei cantieri durante le ore diurne. Nelle gallerie di Latte sarà mantenuta una corsia di emergenza per consentire il passaggio dei mezzi autorizzati e la gestione del traffico in caso di necessità. È previsto, inoltre, che durante il periodo natalizio vi siano aperture temporanee per limitare i disagi alla circolazione. Dal 20 dicembre al 7 gennaio, infatti, i lavori saranno sospesi per agevolare gli spostamenti in un momento di tradizionale intensificazione del traffico. Si sta valutando, infine, un autobus da Mentone a Ventimiglia per agevolare i frontalieri.

E' rimasto appeso, al momento, il banner lasciato nel fine settimana dalle associazioni italiane e francesi che hanno dovuto togliere il memoriale dedicato alle vittime della frontiera a causa dell'inizio dei lavori.

Elisa Colli

