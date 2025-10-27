Tensione a Ventimiglia: il Comitato Difesa Piazzale De Gasperi denuncia le parole della Lega sul presidio di Ponte San Ludovico

Sale la tensione politica in città dopo le dichiarazioni del gruppo consiliare della Lega Ventimiglia (capogruppo Bertolucci, Papalia, Bonadonna, Nazzari e Calimera), che ha definito la manifestazione di sabato a Ponte San Ludovico “quattro gatti che non fermeranno lo sviluppo di Ventimiglia”. Parole che hanno suscitato una dura reazione da parte del Comitato Difesa Piazzale De Gasperi, che in una nota pubblica parla di “affermazioni vergognose, segno di disprezzo e arroganza da parte di chi oggi governa la città”.

Secondo il Comitato, le frasi pronunciate dai consiglieri leghisti rappresentano “un’offesa non solo per chi era presente alla manifestazione, ma per tutta la comunità ventimigliese che in questi giorni ha espresso il proprio dissenso”. I rappresentanti del Comitato denunciano la situazione di “paralisi” in cui verserebbe la città: “insicurezza, sporcizia, cantieri infiniti, strade dissestate e chiuse, caos quotidiano”. Critiche dure anche nei confronti del progetto contestato a Ponte San Ludovico, definito “inutile e costoso, destinato a bloccare per mesi il principale collegamento con la Francia”.

“Ventimiglia è in ginocchio – si legge ancora nella nota –. Alla povertà civile, fatta di mancanza di ascolto, partecipazione e rispetto, si aggiunge ora quella economica. Chi amministra ha il dovere di tutelare i cittadini, non di ridere della loro sofferenza. Questa è una denuncia pubblica contro la morte civile ed economica di Ventimiglia. Oggi manifestiamo, domani parleranno le code, il disagio e l’indignazione. Il dissenso di Ventimiglia si farà sentire ovunque”.