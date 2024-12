Cambio di deleghe a Ventimiglia, slitta il rimpasto di Giunta: "Un nulla di fatto"

Slitta il rimpasto di Giunta a Ventimiglia. L'incontro svoltosi tra i vari partiti di maggioranza e il sindaco Flavio Di Muro non ha portato a nulla.

Sono state discusse varie proposte ma non è stata ancora presa una decisione definitiva. "Il rimpasto può essere un'opportunità ma per coglierla serve buonsenso, equilibrio e, soprattutto, condivisione. Sarà necessario uno sforzo comune per una prospettiva unitaria, non può essere solo Forza Italia a fare sacrifici" - dice il segretario cittadino di Forza Italia e consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella che, come monito agli alleati, mette in chiaro - "Una soluzione va trovata assolutamente entro, e non oltre, le festività".

Il clima sembrerebbe conciliante ma si percepisce ancora un po' di tensione tra le mura del palazzo civico in seguito alla rivendicazione da parte di Forza Italia di maggiore valorizzazione, soprattutto dopo l’importante successo ottenuto alle ultime elezioni regionali. "Tutto in alto mare" - afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Ino Isnardi - "Abbiamo parlato e fatto lo schema delle deleghe e di chi le ha ma non abbiamo ancora deciso sul da farsi. Abbiamo sottolineato, però, che non ha senso togliere deleghe collegate. Penso, comunque, che la prossima settima ci rivedremo".

Il vaglio sembra dipenda da Fratelli d'Italia, che pare stia analizzando in modo approfondito tutte le proposte prima di prendere una decisione. "Un nulla di fatto" - commenta il segretario cittadino della Lega e consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - "Ci sono state ampie discussioni, valutazioni e varie proposte ma ancora non si è concretizzato nulla. Il sindaco ha, infatti, proposto molte cose interessanti, soprattutto riguardo alle sue deleghe da poter dare. Possibilità che spero possano concretizzarsi. Probabilmente ci rivedremo o la prossima settimana o dopo le feste. Comunque spero che con l'anno nuovo si sia concretizzato il tutto".

Intanto, bocche cucite da parte degli assessori su cosa cambierà all’interno dell’esecutivo ma è certo che ci saranno modifiche che dovrebbero essere svelate ufficialmente nei prossimi giorni.