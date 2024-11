Ventimiglia verso un rimpasto di Giunta: cambio di deleghe in vista per Agosta e Raco

Un rimpasto di Giunta a Ventimiglia sembra essere sempre più certo. Forza Italia, primo partito in città, dopo l’importante successo ottenuto alle ultime elezioni regionali, secondo alcune indiscrezioni, si aspetterebbe un riconoscimento e maggiore rispetto all’interno della giunta e del consiglio comunale.

Un malumore generale tra le mura del palazzo civico pare ci sia, in particolar modo tra i rappresentanti di FI che rivendicano maggiore valorizzazione, soprattutto dopo il risultato elettorale e il successo riscontrato non solo tra gli elettori ma anche tra i colleghi, se si pensa che alcuni consiglieri di maggioranza e di minoranza hanno sostenuto il partito durante le elezioni regionali, come, per esempio, Roberto Parodi e Tiziana Panetta che hanno appoggiato Marco Scajola ripresentatosi in Regione con Forza Italia o Cristina D'Andrea che si è candidata alle regionali come consigliere di FI, appoggiata da Gabriele Sismondini.

Ora Forza Italia ha i numeri e gli agganci in Regione: ha, infatti, un rappresentante, Marco Scajola, nella Giunta regionale, che ha deleghe importanti, come Urbanistica e Demanio, e quindi, potrebbe relazionarsi meglio con un assessore di Ventimiglia dello stesso partito. Non si esclude, perciò, la possibilità che deleghe 'più importanti' possano essere assegnate all'uomo più votato durante le ultime elezioni comunali, e cioè il vicesindaco Marco Agosta, per migliorare il lavoro all’interno della Giunta. Sembra, infatti, secondo alcune indiscrezioni, che in Comune si stiano discutendo proprio le deleghe degli assessori Agosta, di cui Forza Italia vorrebbe rinforzare la posizione, e Raco, alla quale è probabile che venga tolta la delega sull'igiene e nettezza urbana nonostante l'impegno e gli sforzi messi in atto dall'assessore per migliorare la situazione. Intanto, bocche cucite da parte dell'Amministrazione Di Muro su cosa cambierà all’interno dell’esecutivo ma è certo che ci saranno modifiche che dovrebbero essere svelate ufficialmente nei prossimi giorni.