 / Politica

Politica | 22 febbraio 2026, 07:05

Ventimiglia, il PD contro il sindaco dopo la sentenza: “Atto illegittimo, Martinetto doveva restare nel CdA”

Il segretario Stivala attacca l’amministrazione Di Muro dopo la riammissione di Martinetto nella Fondazione Chiappori: “Danni per la città e 10 mila euro di risarcimento che pagheranno i cittadini. Ora la maggioranza si assuma le proprie responsabilità”

Antonio Stivala

Antonio Stivala

La decisione del giudice che ha disposto la riammissione di Martinetto nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Chiappori continua a far discutere. A intervenire è il segretario del circolo PD di Ventimiglia, Antonio Stivala, che definisce la sentenza "inequivocabile" nel giudicare l’atto del sindaco come “abnorme e illegittimo”.

“Questa condanna – afferma Stivala – conferma ancora una volta ciò che il Partito Democratico sostiene da tempo: l’incapacità di esercitare un ruolo che dovrebbe essere improntato esclusivamente alla tutela dell’interesse dei cittadini”. Il segretario richiama anche altri episodi recenti: “Lo abbiamo visto nella vicenda degli autovelox — e forse, dopo le sentenze per lite temeraria, qualcuno sta iniziando a prenderne consapevolezza — e lo vediamo anche nel caso Martinetto”. Stivala sottolinea come il mandato del CdA sia ormai prossimo alla scadenza: “Mancano appena quindici giorni. È legittimo chiedersi se non si sia trattato di un accanimento difficilmente giustificabile sul piano istituzionale”.

Il segretario dem punta poi l’attenzione sui costi della vicenda: “La condanna prevede un risarcimento di circa 10 mila euro: risorse che, ancora una volta, graveranno sui cittadini e che avrebbero potuto essere destinate a interventi concreti e utili per la comunità. L’amministrazione Di Muro rischia di essere ricordata non per aver risolto i problemi della città, ma per averne creati di nuovi”. Infine, Stivala chiama in causa la maggioranza: “Di fronte a una sentenza così chiara e ai danni che ne derivano per la città, ci chiediamo se chi sostiene l’attuale amministrazione non ritenga doveroso esprimere una posizione netta e assumersi fino in fondo le proprie responsabilità”.

News collegate:
 Ventimiglia, il giudice dà ragione a Martinetto: "Sarò riammesso nel Cda della Fondazione Chiappori" (Foto e video) - 20-02-26 13:21

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium