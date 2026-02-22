Scuolabus per la primaria, SìAmo Camporosso: "Mezzo non dotato di sistemi idonei al trasporto di alunni con disabilità"

"Il Comune ha recentemente acquistato un nuovo scuolabus per gli alunni della scuola primaria, il servizio di trasporto scolastico rappresenta, infatti, un servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto allo studio e la piena partecipazione di tutti gli alunni, ma dai riscontri effettuati, il mezzo non risulterebbe dotato di pedana e sistemi idonei al trasporto di alunni con disabilità motoria. Riteniamo che l’inclusione non possa essere solo un principio astratto o limitato a interventi simbolici ma debba tradursi concretamente nei servizi essenziali, a partire dal trasporto scolastico" - dice il gruppo consiliare “SìAmo Camporosso”, composto dai consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì, che ha presentato un’interpellanza in merito al recente acquisto dello scuolabus destinato alla scuola primaria.

Il gruppo sottolinea come "l’Amministrazione abbia recentemente dimostrato attenzione al tema dell’inclusione attraverso l’installazione, nel parco pubblico, di un’altalena dedicata ai bambini con disabilità, scelta che va nella direzione giusta. Proprio per questo crediamo sia ancora più importante che la stessa attenzione venga riservata ai servizi fondamentali come lo scuolabus. Attualmente vi sono alunni che potrebbero necessitare di questo servizio e la programmazione amministrativa dovrebbe considerare anche le future necessità di inclusione. Quando si acquista un mezzo pubblico con risorse della collettività è doveroso pensare a tutti i bambini, senza esclusioni. L’inclusione non è un’inaugurazione, è un diritto da garantire ogni giorno".