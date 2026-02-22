ATS1, Perri: "Vallecrosia primo comune del distretto ad approvare la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali"

Vallecrosia è il primo comune del comprensorio del nuovo Ambito Territoriale Sociale (ATS1) ad aver approvato all’unanimità in Consiglio comunale lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, nel pieno rispetto delle indicazioni e delle scadenze fornite da Regione Liguria e ANCI Liguria.

"Un risultato significativo che segna una tappa fondamentale in un percorso avviato da molti mesi e che ha visto impegnati sindaci, assessori, segretari e funzionari dei comuni del distretto in un lavoro costante di confronto e approfondimento tecnico-amministrativo" - fa sapere l’Amministrazione comunale di Vallecrosia che ha svolto un ruolo attivo e propositivo lungo tutto l’iter con un impegno diretto del sindaco Fabio Perri e dell’assessore competente, Mirko Valenti, che hanno dialogato in maniera costante con gli amministratori del territorio, ANCI Liguria e i referenti tecnici regionali, contribuendo in modo concreto alla definizione di un testo conforme alle linee guida e alle prescrizioni normative.

"L’obiettivo condiviso è stato quello di superare le criticità emerse nelle precedenti fasi di elaborazione e giungere a una convenzione solida, coerente e pienamente rispondente alle indicazioni tecniche fornite dagli enti sovraordinati" - dice l'Amministrazione Perri - "La convenzione approvata dà attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328 e al Piano Sociale Integrato Regionale della Liguria (PSIR), assicurando che l’organizzazione dei servizi sociali del neo distretto avvenga nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) e secondo una programmazione territoriale basata sui reali bisogni della popolazione. Vallecrosia ha scelto di assumersi la responsabilità di aprire formalmente la fase attuativa del nuovo assetto, confermando la volontà di garantire ai cittadini servizi sociali più coordinati, efficienti e omogenei su tutto il territorio".

"È stato uno sforzo importante che ha richiesto mesi di lavoro, confronto e approfondimento tecnico – sottolinea il sindaco Fabio Perri – "Aver rispettato pienamente tempi e indicazioni di Regione Liguria e ANCI Liguria è motivo di soddisfazione, ma soprattutto è la dimostrazione della serietà con cui abbiamo affrontato questo percorso nell’interesse della nostra comunità e dell’intero comprensorio".