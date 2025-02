Funerali di povertà e recupero salme, Ospedaletti pubblica l'avviso per l'affidamento dei servizi funebri

E' stato pubblicato sull'albo pretorio digitale del comune di Ospedaletti l'avviso pubblico per l'affidamento dei servizi funebri per persone indigenti, detti 'funerali di povertà', e il recupero salme sul territorio comunale.

Nello specifico, si tratta del servizio funerario completo (auto, bara, cerimonia, sepoltura, personale di assistenza) nei casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia e del trasferimento all'obitorio di persone decedute in luoghi pubblici.

Per i 'funerali di povertà' la base d'asta è stata fissata a 1.200 euro oltre Iva, per il recupero salma le basi d'asta ammontano a 500 euro per i giorni feriali, e 600 euro per i giorni festivi. L'affidamento è previsto per una durata di 24 mesi, il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 13 marzo 2025.