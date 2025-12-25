Natale, gli auguri del senatore sanremese Gianni Berrino a cittadini e lavoratori dei servizi essenziali

In occasione del Santo Natale, il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia a Palazzo Madama, ha rivolto un messaggio di auguri ai sanremesi, ai liguri e a tutti i cittadini italiani, con un pensiero particolare per chi continuerà a lavorare anche durante le festività.

Nel suo intervento, Berrino ha espresso un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, al personale sanitario e a tutti coloro che, anche in una giornata così significativa, garantiranno la sicurezza e i servizi essenziali alla collettività, dalle strade ai presìdi ospedalieri, fino ai servizi di emergenza.

«Il loro impegno quotidiano – ha sottolineato il senatore – rappresenta un esempio concreto di servizio allo Stato e di attenzione verso il bene comune». A tutti loro e alle rispettive famiglie, Berrino ha augurato di poter trascorrere «per quanto possibile, un Natale sereno», ribadendo la gratitudine e la vicinanza delle istituzioni verso chi opera con dedizione e senso del dovere.