Ventimiglia, al via il primo open day per la sostituzione delle carte d'identità cartacee

Il Comune di Ventimiglia avvia una serie di servizi straordinari per facilitare la sostituzione delle vecchie carte d’identità cartacee con la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), in vista della scadenza fissata dal Ministero dell’Interno per il prossimo 3 agosto.

Già dal 28 febbraio sono state attivate due postazioni dedicate esclusivamente al rilascio della CIE, con apertura straordinaria ogni sabato dalle 9 alle 12. Durante questo servizio non verranno rilasciati altri certificati.

A queste iniziative si aggiunge ora il primo open day, in programma venerdì 20 e sabato 21 marzo 2026, dalle 14.45 alle 17.45, presso l’Ufficio Anagrafe di Ventimiglia. L’accesso sarà libero: i cittadini dovranno ritirare l’apposito ticket “Prenotazioni” dal totem presente nella sala d’attesa.

Per effettuare la richiesta sarà necessario presentarsi con il vecchio documento di identità (anche se non scaduto), una fotografia recente – non più vecchia di sei mesi e senza occhiali – e la somma di 25 euro, pagabile in contanti o con carta. Il servizio è riservato esclusivamente ai residenti nel Comune di Ventimiglia, con esclusione quindi dei cittadini iscritti all’AIRE o semplicemente domiciliati.

Nelle stesse giornate il municipio resterà aperto fino alle 18 per consentire anche il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali in vista della consultazione referendaria prevista per domenica 22 e lunedì 23 marzo. Il servizio sarà attivo anche durante l’intero svolgimento delle votazioni: domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.