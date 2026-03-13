Tavolo istituzionale alla stazione di Ventimiglia: Regione Liguria, Région Sud ed Europa al lavoro per linea veloce Barcellona-Milano (Foto e video)

L'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta, il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari e i consiglieri comunali Gabriele Amarella e Roberto Parodi hanno, infatti, accolto l'europarlamentare Mathieu Grosch e il vicepresidente incaricato ai Trasporti di Région Sud Jean-Pierre Serrus per una visita alla rinnovata stazione ferroviaria, oggetto di un intervento di riqualificazione da 9,5 milioni di euro che, grazie all’adeguamento degli impianti elettrici, consente oggi l’arrivo dei nuovi treni Rock e Pop, e un incontro istituzionale con il coinvolgimento dei tecnici delle aziende di trasporto ferroviario interessate. Un momento di confronto sui temi della mobilità transfrontaliera e sul rafforzamento dei collegamenti ferroviari lungo l’asse mediterranea . Obiettivo del tavolo istituzionale è stato, infatti, quello di approfondire le prospettive di sviluppo infrastrutturale e di posizionare concretamente l’ asse Barcellona-Montpellier-Marsiglia-Genova come progetto strategico e prioritario a livello europeo.

Una linea veloce Barcellona-Milano che passa per la Liguria e Ventimiglia, una volta completati gli interventi sul raddoppio ferroviario della tratta Andora-Finale Ligure e sulla linea Nizza-Marsiglia . E' uno dei progetti discussi questa mattina nella città di confine in un tavolo istituzionale tra l'europarlamentare Mathieu Grosch, coordinatore europeo del Corridoio Mediterraneo, l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola e il vicepresidente incaricato ai Trasporti di Région Sud Jean-Pierre Serrus .

"Programmiamo insieme il futuro della linea mediterranea Spagna-Francia-Italia. ll confronto con il coordinatore europeo rappresenta un passaggio importante per rafforzare il ruolo della Liguria all’interno delle grandi reti infrastrutturali europee" - dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola - "Lavorare in sinergia con la Région Sud e con l'Europa per un moderno collegamento veloce Barcellona-Milano con passaggio da Genova è chiaramente una corretta ambizione sulla quale dobbiamo iniziare a lavorare per lo sviluppo del nostro territorio. La Liguria è, infatti, naturalmente un ponte tra il Mediterraneo e l’Europa centro-settentrionale e proprio per questo dobbiamo continuare a operare affinché i grandi progetti ferroviari e logistici trovino piena realizzazione. Il rafforzamento dell’asse Marsiglia-Nizza-Genova e l’integrazione con il Corridoio Reno-Alpi sono elementi fondamentali per migliorare la mobilità delle persone, sostenere la competitività dei nostri porti e favorire lo sviluppo economico dei territori. La collaborazione tra Regioni, Stati e istituzioni europee è la chiave per trasformare queste infrastrutture strategiche in opportunità concrete per cittadini e imprese. Ringrazio Grosch per la visita odierna e il collega Serrus che, tra le altre cose, si è immediatamente attivato su mia richiesta per cercare di ripristinare il simbolico e strategico treno turistico Roma-Marsiglia sul quale sono recentemente emerse alcune criticità".

"Siamo molto lieti di aver accolto per due giorni Mathieu Grosch, Coordinatore del Corridoio Mediterraneo" - aggiunge il vicepresidente della Région Sud Jean-Pierre Serrus - "È stata una bellissima opportunità per la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra di dimostrare la dimensione europea della Nuova Linea Ferroviaria Provenza–Costa Azzurra (LNPCA) e la grande vitalità della cooperazione transfrontaliera con la Regione Liguria".

L’assessore Marco Scajola ha, infine, invitato il coordinatore Grosch a Genova per un incontro con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.