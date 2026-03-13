Riaperta via Duca d’Aosta a La Vesca: cinque mesi di lavori terminati in tempo per la Milano-Sanremo (Foto)

Riaperta (finalmente) via Duca d'Aosta, dopo cinque mesi di chiusura per lavori nell'ambito dell'ampio e articolato piano di messa in sicurezza della “collina che frana”, in località La Vesca. La strada per Poggio è tornata percorribile stamane al termine dei lavori di asfaltatura del tratto iniziale della salita resa mitica dalla Milano-Sanremo, come da scadenza dell'ultima ordinanza comunale che ne aveva prorogato l'inagibilità fino alla chiusura definitiva del cantiere servito per ricostruire e rinforzare un segmento del muro di contenimento, con annesso intervento anche nelle viscere della via.

In tempo per “salvare” l'ascesa finale della Classicissima del ciclismo mondiale, la cui 117ª edizione è in calendario sabato 21 marzo. Di riflesso, si torna alla normalità pure lungo gli stretti e tortuosi percorsi alternativi da e per la valle Armea, la cui utilizzabilità era stata modificata dal settore viabilità di Palazzo Bellevue per offrire una possibilità di collegamento con la frazione sul versante orientale.

Dopo la Sanremo, scatteranno i lavori per convogliare le acque bianche che scendono dalla collina, con la posa di un grosso tubo, dall'incrocio con l'Aurelia (corso Mazzini per la toponomastica sanremese) fino ai piedi del santuario della Madonna della Guardia. Si prevede, quindi, l'istituzione della circolazione a senso unico alternato nei tratti in cui saranno effettuati gli scavi.