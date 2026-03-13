Sanremo, la Croce Rossa offre trasporto ai seggi per i cittadini con difficoltà a deambulare

Come di consueto, nelle giornate di votazione di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, la Croce Rossa Italiana, sede di Sanremo, offre la propria collaborazione rendendosi disponibile ad effettuare il trasporto al seggio elettorale dei cittadini con difficoltà a deambulare con i seguenti orari:
- DOMENICA 22 marzo 2026: dalle ore 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19
- LUNEDI’ 23 marzo 2026: dalle ore 9 alle 12:30
Il trasporto verrà effettuato esclusivamente per i cittadini in possesso della relativa attestazione medica dell’Asl, SSA Medicina Legale, secondo le seguenti modalità di rilascio:
- mediante contatto telefonico al numero 0184/536982 oppure 0184/536887 o via mail all’indirizzo medicina.legale@asl1.liguria.it.
- nei giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 9 alle 10 il servizio sarà garantito presso Villa Spinola.
Al fine di evitare disguidi per il trasporto mediante la Croce Rossa è richiesta la prenotazione, che dovrà essere effettuata, entro giovedì 19 marzo 2026, al numero telefonico 0184/50.50.50 o via e-mail all’indirizzo sanremo@cri.it.
Per ulteriori precisazioni telefonare al numero 0184/50.50.50.