Maltempo in provincia di Imperia: Bajardo record con 135 mm di pioggia, forti venti e tanta neve nell’entroterra

Anche se potrebbe ancora registrarsi qualche precipitazione nel corso delle prossime ore, il grosso della perturbazione che da ieri si è insediata sulla nostra provincia sembra aver terminato la sua potenza ed anche le piogge si sono decisamente diradate.

Al termine della precipitazione il record spetta a Bajardo, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, che chiude a ben 135 millimetri di pioggia caduta. A seguire troviamo, nell’ordine: Borgomaro 110, Pigna 105, Rocchetta Nervina 102, Pornassio 101, Airole e Montalto Carpasio 99, Ceriana 98, Dolceacqua 97, Castelvittorio 96, Pieve di Teco 94, Apricale 91, Triora 83, Dolcedo 71, Seborga 67, Pontedassio 65, Col di Nava 61, Ventimiglia 60, Cipressa e Diano Marina 45, Sanremo 36, Imperia 30.

Con le precipitazioni delle ultime ore i livelli di fiumi e torrenti si sono decisamente innalzati e, nel corso dell notte, si sono avvicinati alle prime soglie di attenzione, fortunatamente senza superarle. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è arrivato a 1,62 metri (soglia gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero, a Pontedassio, è arrivato a 0,99 (giallo 1,5; rosso 2,8). Situazione sotto controllo, anche se in rialzo, per il torrente Argentina: 3,52 metri il punto massimo registrato a Carpasio (allerta a 5 e 7). In località Merelli, nel territorio di Taggia, ha toccato 2,04 (soglie 3 e 4,5). A Sanremo, il torrente Armea è arrivato a 0,92 (allerta a 1,3 e 2). Sul Nervia, a Isolabona il picco è stato di 2,68 metri (soglie 3,2 e 4,2); a Dolceacqua 1,67 (giallo 4; rosso 5). Il Roya, nella zona di Airole, ha raggiunto 2,78 metri (giallo 5,40; rosso 7). A Torri si è registrato 0,79 (giallo 3,5; rosso 5,2). A Ventimiglia, il livello è in crescita a 1,65, sotto le soglie stabilite (giallo 3,5; rosso 2,5).

Tra ieri ed oggi importanti nevicate in montagna. Per quanto riguarda Monesi sono scesi circa 50 centimetri di neve fresca, ora a arrivata a 130 totali. Continua a nevicare sul basso Piemonte. Altri 50 centimetri si sono registrati a Stanti, sulle alture di Ormea dove si sono raggiunti i 240 centimetri totali. Sono stati 40 i centimetri a Limone con i 266 raggiunti fino ad oggi. Quasi 50 i centimetri di neve fresca scesi tra Artesina e Prato Nevoso.

In mattinata è stato il vento a farla da padrone, con folate molto forti su tutto il territorio provinciale. Il picco massimo si è registrato in montagna, ai 1.800 metri sul livello del mare di Poggio Fearza, dove si sono sfiorati i 160 km/h. Sulla costa il vento più forte a Ventimiglia con 97 km/h, seguita da Imperia con 67 km/h, Sanremo 65 km/h, Cipressa 53 km/h, Diano Marina 52 km/h e Borgomaro 42 km/h.

Le previsioni per i prossimi giorni ci consegnano una settimana di bel tempo, con qualche possibile debole pioggia mercoledì. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento sui valori massimi. Al momento le previsioni a lungo termine (ovviamente da confermare) ci consegnano un a giornata di pioggia sabato prossimo, quando si svolgerà la Milano-Sanremo. Ci si augura che non accada e, per questo, bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere conferme in merito.