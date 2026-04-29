Arma di Taggia, concluse le rimozioni al parcheggio de La Riviera ShopVille: via le auto abbandonate dopo anni

Dopo almeno due anni di abbandono e numerose segnalazioni rimaste senza esito, si è conclusa oggi l’operazione di controllo, sgombero e rimozione dei veicoli lasciati nel parcheggio del centro commerciale La Riviera ShopVille di Arma di Taggia. Un intervento atteso da tempo, che ha permesso di restituire decine di posti auto alla clientela e di eliminare una situazione considerata ormai critica anche sotto il profilo ambientale. L’intera vicenda era emersa pubblicamente lo scorso 23 aprile, quando erano iniziate le prime rimozioni di una trentina di mezzi lasciati in stato di abbandono nell’area di sosta del complesso commerciale. Auto ferme da mesi, in molti casi da anni, che occupavano stabilmente gli stalli del parcheggio creando disagi ai frequentatori del centro e un evidente degrado dell’area.

Secondo quanto ricostruito, le ripetute richieste di intervento avanzate dalla Direzione del centro commerciale non avevano ottenuto risposta fino a quando, su impulso di un referente interno alla struttura, la Direttrice Dott.ssa Bellastro ha deciso di rivolgersi direttamente alla Polizia Provinciale. Da quel momento sono partite indagini approfondite e verifiche articolate, necessarie per accertare la posizione amministrativa dei veicoli e dei rispettivi proprietari. Un’attività definita lunga e complessa, coordinata dal Sovrintendente Capo Cav. Giovanni Calvi, che ha consentito di notificare ai proprietari i verbali di contravvenzione previsti dalla normativa vigente, la quale vieta l’abbandono dei veicoli anche quando avviene su suolo privato.

Le sanzioni previste risultano particolarmente severe: circa 1.700 euro, oltre a possibili ulteriori conseguenze di natura penale nei casi previsti dalla legge. Proprio la notifica dei verbali ha prodotto un effetto immediato: numerosi proprietari hanno provveduto spontaneamente a rimuovere i propri mezzi, tra i quali figurava anche un’auto intestata a una concessionaria. Per circa una decina di veicoli, invece, si è resa necessaria la procedura di rottamazione coatta, che consente la demolizione del mezzo trascorsi 60 giorni dalla notifica, in assenza di ritiro da parte dei proprietari.

Oggi, con il completamento delle ultime operazioni, il parcheggio del centro commerciale è stato definitivamente liberato dai mezzi abbandonati. Un intervento durato alcuni giorni e concluso con soddisfazione da parte della Direzione della struttura commerciale, che ha espresso un sentito ringraziamento al Sovrintendente Capo Giovanni Calvi e ai colleghi del Comando che hanno seguito la parte burocratica e operativa dell’intera procedura. “Si è trattato di un intervento importante per rimuovere auto abbandonate che, oltre ad occupare stalli che ora potranno essere utilizzati, rappresentavano anche un pericolo sul piano ambientale”, è il senso del commento espresso al termine delle operazioni.

La Polizia Provinciale ha inoltre ricordato ancora una volta che abbandonare un veicolo comporta pesanti responsabilità economiche e amministrative, invitando i cittadini a procedere sempre attraverso i canali regolari per la demolizione o la dismissione dei mezzi non più utilizzati. Con la conclusione dell’intervento, il parcheggio de La Riviera ShopVille torna così pienamente fruibile, più ordinato e sicuro, a beneficio di residenti, clienti e attività commerciali dell’area di Arma di Taggia. La direzione del supermercato ha ringraziato il Sovrintendente Capo Giovanni Calvi e tutti gli agenti per l'intervento svolto.