Turismo: città piene e alberghi 'sold out' ma attenzione al controesodo, previste code sia domenica che lunedì mattina

Le città turistiche della nostra provincia sono stracolme di turisti, per un ponte del primo maggio che, particolarmente ‘lungo’, ha incoraggiato i villeggianti del Nord Italia e della vicina Francia, anche in funzione delle ottime previsioni del tempo che, in effetti, si stanno confermando con giornate di sole, temperature quasi estive e la possibilità di fare il bagno sulle spiagge del litorale.

Alberghi che stanno registrando il ‘sold out’ in quasi tutte le strutture e bar e ristoranti strapieni, visto che i turisti apprezzano da sempre l’enogastronomia della riviera di ponente e del suo entroterra. Ma, ovviamente, occhio al rientro. Il cosiddetto ‘controesodo’ che è da sempre l’incubo dei turisti. Nella giornata di ieri, nonostante sulle autostrade che collegano Piemonte e Lombardia con la Liguria e sulla A10 Genova-Ventimiglia siano stati rimossi tutti i cantieri, si sono registrati diversi chilometri di coda, in particolare nel nodo del capoluogo e nel savonese.

Oggi e domani il traffico è pressoché inesistente e si viaggia senza problemi in entrambi i sensi di marcia. Ma, attenzione, perché domani non sono escluse code: al mattino per i ritardatari, i turisti del ‘mordi e fuggi’ da weekend corto che partiranno dai luoghi di residenza molto presto e che intaseranno l’autostrada per raggiungere le spiagge.

Il bollino sarà però ‘rosso’ domenica prossima e anche lunedì mattina presto (quando partiranno gli ultimi turisti che si godranno il ponte fino in fondo), ovviamente in direzione opposta, verso Genova. Come sempre, in questi casi, valgono le solite raccomandazioni per la massima prudenza e, eventualmente, cercare le partenze ‘scaglionate’. Difficile riuscirvi, anche perché i turisti vorranno giustamente godersi il sole e il mare fino all’ultimo, rimettendosi in auto nel pomeriggio.

Code sono previste fino a tarda sera, soprattutto nel savonese e attorno ai nodi autostradali della città della Torretta (per chi viaggia verso Torino) e a Genova, verso Piemonte e Lombardi ma, in generale per tutto il Nord Italia. Un rientro che, nonostante non ci siano cantieri, si preannuncia quindi molto difficile.