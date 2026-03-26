Airole, ordinanza di non potabilità per l’acquedotto “Mantici”: acqua da bollire prima di uso alimentare

Il Sindaco di Airole, Andrea Molinari, ha emanato un’ordinanza di non potabilità relativa all’acquedotto “Mantici”, limitando l’uso dell’acqua erogata come potabile e per la preparazione di cibi e bevande solo previa bollitura. La decisione è stata presa a tutela della salute pubblica, su indicazione dell’Asl 1 Imperiese, che ha segnalato la necessità di adottare provvedimenti urgenti. Il Comune precisa che la situazione è costantemente monitorata da tecnici incaricati, mentre si interviene per risolvere il problema.

Il sindaco ha sottolineato: “Si invita la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, mettendo in atto tutte le buone pratiche che concorrono al risparmio idrico”. L’ordinanza resterà in vigore fino a revoca.