Sanremo, studenti in piazza contro le mafie: corteo tra piazza Colombo e piazza Borea D’Olmo per l’impegno civile

Nel solco della Giornata dell’impegno e della memoria contro le mafie, celebrata lo scorso 21 marzo, oggi a Sanremo un gruppo di studenti dell’Istituto Comprensivo Centro Levante è sceso in piazza per ribadire con forza il proprio no alla criminalità organizzata. Il corteo ha attraversato il cuore della città, snodandosi tra piazza Colombo e piazza Borea D’Olmo, richiamando l’attenzione di cittadini e passanti. Cartelloni, slogan e interventi hanno accompagnato la manifestazione, trasformando le vie del centro in un momento di riflessione collettiva.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo promosso dall’associazione Libera, da anni impegnata nel diffondere i valori della legalità, della giustizia e della responsabilità civile, soprattutto tra i più giovani. “Ricordare è un dovere”, è stato uno dei messaggi più ricorrenti durante la mattinata, in riferimento alle vittime innocenti delle mafie. Gli studenti hanno così voluto dare continuità al significato della ricorrenza del 21 marzo, dimostrando come la memoria possa trasformarsi in azione concreta.

La partecipazione attiva dei ragazzi rappresenta un segnale importante per il territorio: una generazione consapevole, pronta a farsi portavoce di valori fondamentali per il futuro della società.