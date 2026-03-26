Venti di burrasca sulla provincia con raffiche fino a 120 km/h e mare agitato, massima allerta su coste e vallate

Una violenta intensificazione dei venti settentrionali ha interessato nelle ultime ore tutta la Liguria, con raffiche che hanno raggiunto valori estremi soprattutto sul centro-ponente. Nella serata di ieri si è registrato un repentino aumento della ventilazione fino a burrasca forte, con dati particolarmente significativi: 130 km/h a Monte Pennello (Genova), 127 km/h a Marina di Loano e 119 km/h a Poggio Fearza, nel territorio comunale di Montegrosso Pian Latte, nella nostra provincia. Sulla costa il picco massimo si è registrato ieri sera alle 19 a Ventimiglia, con 103 km/h, seguita da Sanremo con 67 km/h, sempre ieri ma alle 17.50. Ad Imperia, invece, si sono raggiunti i 55 km/h, alle 23.

Contestualmente, anche il mare ha mostrato un deciso peggioramento. Lungo il Levante ligure, al largo di La Spezia, la boa della rete ondametrica nazionale ha registrato onde fino a 4 metri, mentre sul resto della costa si segnalano condizioni di mare agitato o molto mosso. Per la giornata di oggi la situazione resta critica: è prevista la persistenza di venti settentrionali con intensità di burrasca forte (oltre i 75 km/h) sulle zone centrali e costiere (compresa la nostra provincia), accompagnati da raffiche diffuse che possono superare i 100 km/h. Sulle restanti aree (zone D ed E) i venti si manterranno comunque sostenuti, con intensità di burrasca tra 60 e 75 km/h.

Particolarmente rilevante è il carattere rafficato della ventilazione, che rende le condizioni ancora più insidiose soprattutto nei fondovalle e agli sbocchi vallivi, dove possono verificarsi improvvisi e violenti colpi di vento. Anche nella giornata di domani il quadro meteorologico non subirà miglioramenti immediati. Nella prima parte della giornata, infatti, è attesa la prosecuzione dei venti dai quadranti settentrionali con intensità di burrasca su tutta la regione. Le raffiche saranno ancora diffuse, in particolare lungo i crinali e nelle aree interne del centro Liguria.

Al momento non si registrano danni, ma le autorità invitano alla prudenza, sottolineando come sia fondamentale “prestare la massima attenzione lungo le coste e nelle zone di fondovalle, per il rischio di colpi di vento improvvisi”. Le condizioni del mare resteranno impegnative anche nelle prossime ore, con un moto ondoso ancora sostenuto lungo tutto il litorale. Viene anche fatta la raccomandazione di limitare gli spostamenti non necessari nelle aree più esposte e di adottare tutte le precauzioni utili per evitare situazioni di pericolo, soprattutto in prossimità del mare e nelle zone maggiormente soggette a raffiche intense.