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Cronaca | 23 aprile 2026, 07:14

Auto abbandonate per anni nel parcheggio al centro commerciale di Arma di Taggia: scattano multe salate e rottamazioni forzate

Dopo lunghe verifiche, avviata l’azione della Polizia Provinciale: sanzioni fino a 1.700 euro e demolizioni coatte

Dopo almeno due anni di abbandono, una trentina di veicoli lasciati nel parcheggio del centro commerciale di Arma di Taggia sono finalmente finiti al centro di un’operazione di controllo e sgombero. Le ripetute segnalazioni della Direzione erano rimaste senza risposta, fino a quando, su impulso di un referente interno al centro, la Direttrice Dott.ssa Bellastro ha deciso di rivolgersi alla Polizia Provinciale. Da quel momento sono partite indagini e verifiche approfondite, rivelatesi lunghe e complesse.

Una volta completati gli accertamenti, coordinati dal Sovrintendente Capo Gianni Calvi, sono stati notificati ai proprietari i verbali di contravvenzione previsti dalla normativa che vieta l’abbandono dei veicoli anche su suolo privato. Le sanzioni previste risultano particolarmente pesanti: circa 1.700 euro, oltre a possibili conseguenze penali. L’effetto delle notifiche non si è fatto attendere: molti proprietari hanno provveduto spontaneamente alla rimozione dei propri veicoli, tra cui anche un’auto intestata a una concessionaria.

Per circa una decina di mezzi, invece, si è resa necessaria la procedura di rottamazione coatta, che consente la demolizione del veicolo dopo 60 giorni dalla notifica.

Carlo Alessi

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