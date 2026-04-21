Bordighera, fermato dopo un furto sul lungomare: nello zaino aveva droga, condannato e allontanato dalla città

Un furto in un locale del lungomare si è trasformato in un arresto per droga e in una condanna con foglio di via da Bordighera. È quanto accaduto nei giorni scorsi, al termine di un’attività investigativa condotta dai carabinieri della compagnia di Bordighera dopo un episodio avvenuto il 17 aprile in un esercizio pubblico del lungomare Argentina.

Tutto è partito dalla denuncia del titolare del locale, dove erano sparite alcune bottiglie di alcolici e circa 200 euro in contanti. I militari hanno quindi avviato gli accertamenti analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona.

Dai filmati sarebbe emersa la presenza di un uomo entrato nel locale a volto scoperto, descritto con barba brizzolata, abiti di colore verde e uno zaino nero sulle spalle. Elementi che hanno permesso di avviare immediatamente le ricerche sul territorio.

Poco dopo il sospettato è stato individuato dagli agenti della polizia locale, già informati dell’accaduto e impegnati nelle verifiche. Fermato per un controllo, l’uomo sarebbe risultato privo di documenti. Secondo quanto ricostruito, avrebbe inoltre fornito versioni contrastanti sulla propria identità, dichiarando in momenti diversi di essere francese, statunitense e infine apolide.

A quel punto sono intervenuti i carabinieri, che hanno proceduto a una perquisizione personale. Non sarebbero stati trovati arnesi da scasso né armi, ma all’interno dello zaino i militari avrebbero rinvenuto tre sacchetti contenenti circa 350 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana.

L’uomo avrebbe sostenuto che si trattasse di sostanze legali, ma per gli investigatori gli elementi raccolti hanno portato all’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il procedimento si è svolto con rito direttissimo davanti al tribunale di Imperia. Assistito dall’avvocato Ramadan Tahiri, l’imputato ha scelto il rito abbreviato. Il giudice Francesca Di Naro lo ha quindi condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, oltre al pagamento di una multa da 4.000 euro.

Nei suoi confronti è stato inoltre disposto un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bordighera, con divieto di ritorno in città per i prossimi due anni.