Speciale Weekend in provincia di Imperia: tradizione, benessere e gusto protagonisti

Un tuffo nella tradizione, un respiro profondo di benessere, e un brindisi ai sapori del territorio. Il fine settimana in provincia di Imperia si preannuncia ricco di eventi per tutti i gusti, tra rievocazioni storiche, festival, degustazioni e cultura.

Domenica 8 giugno, l’appuntamento da non perdere è a Bajardo, dove rivive l’Antica Festa Ra Barca, suggestiva manifestazione che unisce rievocazione, folklore e leggenda. Il borgo ospiterà il corteo storico con gli Alfieri e le Dame di ‘Castel Bajardo’, il Corteo storico del rione Parasio di Taggia in costumi medioevali e gli Sbandieratori e Musici della Città di Ventimiglia. Seguirà l’innalzamento spettacolare di un albero maestro issato con robuste corde e la sola forza delle braccia, dai numerosi volontari affacciati dalle finestre e dai terrazzi tutti intorno, proprio come l’albero di una nave. L’operazione è guidata dal grido di incitamento ‘Oh issa’ di un boscaiolo esperto. In chiusura, un girotondo collettivo celebrerà la leggenda popolare che dà il nome alla festa, sulle note del canto tradizionale ‘A barca ru mei amure…’ (La barca del mio amore).

Questa è una storia medioevale, la storia di un grande amore e di un potere al quale non si può che obbedire. La storia di una ragazza innamorata e coraggiosa che osa ribellarsi al Conte Rubino, suo padre, e che, seppur tragicamente fermata nella sua fuga, trasmette il suo ardore alla gente del paese che in suo nome riesce a piegare la volontà del nobile. Proprio per rievocare questa antica storia d’amore e di rivolta, risalente ai tempi delle Repubbliche Marinare, la popolazione di Bajardo da otto secoli celebra la festa ‘Ra Barca’ che si svolge il giorno di Pentecoste nel paese e viene considerata come una delle più antiche testimonianze folcloristiche della Liguria Occidentale.

Sempre domenica, ma sul litorale, Diano Marina ospita la prima edizione del Ben.Essere Yoga Festival, una giornata dedicata alle discipline orientali per chi cerca un'esperienza più introspettiva e rilassante: yoga in tutte le sue forme, Tai Chi, Qi Gong, Aikido. Lezioni, workshop e incontri si alterneranno dalle 8.30 alle 16.30 al Palazzetto dello Sport, offrendo un’occasione per rigenerarsi a 360°. Ben.Essere Yoga Festival è pensato come un evento inclusivo e aperto a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta a queste pratiche: un’occasione per condividere passioni, creare nuove sinergie tra scuole e insegnanti, e diffondere una cultura del benessere integrato (il programma).

Tutto il ricavato della manifestazione, al netto delle spese vive, sarà devoluto al progetto solidale di Lorenzo Gariano, alpinista imperiese impegnato da anni nella ricostruzione della scuola del villaggio di Thame, nel cuore dell’Himalaya nepalese a 4400 metri di quota. Colpito prima dal terremoto del 2015 e poi, il 16 agosto 2024, da una disastrosa inondazione glaciale.

Gli amanti del buon vino e delle specialità locali hanno invece appuntamento sabato 7 a Vallecrosia, dove torna per il gran finale il ‘WineAround in Riviera 2025’ che sarà ospitato dalle 18 fino a mezzanotte nei Giardini della Casa Valdese. L’ingresso è gratuito.

Un grande percorso all’interno della produzione vitivinicola italiana, con etichette selezionate da Vinibuoni d'Italia, che spaziano dalla Val d'Aosta alla Sicilia, il banco di degustazione Sparkling Star con una selezione di spumanti italiani, dai classici dei territori spumantistici alle bollicine inconsuete da vitigno autoctono, e la presenza di produttori di vini e spirits selezionati. Non mancheranno una selezione di birre artigianali a cura di My Personal Beer Corner e del Progetto italian Grape Ale. Nella parte dedicata alla gastronomia, prodotti DOP, IGP e tipicità locali in assaggio e in vendita, oltre a un ricco menu nei corner ristorazione con piatti della tradizione gastronomica del territorio da abbinare ai vini e alle birre artigianali presenti. I laboratori di degustazione, in programma dalle ore 19, consentiranno di approfondire il mondo delle Italian Grape Ale e quello degli spirits artigianali e della mixology. La rassegna sarà accompagnata dalla musica dal vivodi The Cu3e, in versione trio, e prevedrà anche un’area dedicata ai più piccoli, per un festival a prova di famiglia.

Sempre sabato, Imperia accende i riflettori sulla salute con la rassegna Explora Salute. In programma un incontro su alimentazione e fake news con esperti del settore.

Durante l’incontro verranno smascherate tutte quelle ‘bufale’ e falsi miti legati all'alimentazione, ma soprattutto i rischi di mettere in pratica comportamenti dannosi per il nostro organismo. Ci sarà occasione per esplorare tante versioni bilanciate, gustose e di facile realizzazione e preparazione e soprattutto non ‘fake’, grazie al cooking show dedicato, a cura della food blogger Raffaella Fenoglio, dove al termine si potranno assaggiare gli spuntini realizzati. L’evento si terrà alla Biblioteca Civica Lagorio dalle ore 10.

Passiamo ora ad altri eventi del weekend che si distribuiscono in tutta la provincia, regalando occasioni di svago, cultura e intrattenimento.

A Sanremo, sabato mattina si apre con la dodicesima edizione della campagna per la pulizia dei fondali marini, promossa dal Consolato del Mare e con la partecipazione del subacqueo professionista Fabio Avagnina e della Guardia Costiera. Sempre in tema marittimo, dalle 10 alle 17 torna il Vela Day, una giornata per grandi e piccoli con laboratori e uscite in barca organizzate dallo Yacht Club. L’Ariston, invece, ospita il Sanremo Latin Festival (sabato e domenica), un evento che unisce corsi di danza, spettacoli e serate musicali con artisti internazionali. Per chi ama la cultura, da non perdere il tour guidato del celebre teatro e l’incontro letterario con la giornalista Lucia Esposito al Palazzo Roverizio. Nel tardo pomeriggio, concerto jazz dedicato a Louis Armstrong al Forte di Santa Tecla.

Sempre a Imperia, sabato e domenica, sotto i portici di via Bonfante, si svolge la XV edizione del festival ‘Decoupage (e non solo)’, mostra-mercato dedicata alla creatività e all’artigianato artistico. Nel pomeriggio di sabato spazio allo sport con le semifinali dello Sky Beach Soccer Tour 2025, torneo internazionale sulla sabbia alla Spiaggia d’Oro. Quattro nazionali, Albania, Argentina, Francia e Italia si affronteranno sui litorali della città e vedranno la partecipazione di grandi nomi della storia del calcio italiano come Angelo Di Livio, Federico Marchetti, Rolando Bianchi e Maurizio Iorio. Spazio anche per una conferenza su ‘Antonio Salieri e il mito della rivalità con Mozart’ al Ridotto del Teatro Cavour. A chiudere la giornata, lo spettacolo teatrale ‘Il medico per forza’ con i giovani del laboratorio teatrale Lo Spazio Vuoto e il concerto dell’OpenOrchestra al Santuario di Castelvecchio.

A ponente della, provincia, Ventimiglia celebra la poesia dialettale con la 38ª edizione del Premio ‘U Giacurè’, mentre a Bordighera, domenica, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, viene presentata la nuova edizione del libro ‘I fondali di Capo Sant’Ampelio’, con aperitivo in riva al mare.

Anche l’entroterra offre spunti interessanti: a Perinaldo, sabato pomeriggio, doppia conferenza in occasione dei 400 anni dalla nascita dell’astronomo Gian Domenico Cassini, con due astrofisici di fama internazionale. A Diano Castello, sabato sera, il concerto Welcome Summer porta sul palco la pianista Tiziana Zunino e la voce di Giorgia Oliva, mentre a Pieve di Teco, nello storico Teatro Salvini, il chitarrista e divulgatore Renato Caruso accompagna il pubblico in un viaggio musicale tra Pitagora e intelligenza artificiale. Attraverso musica e parole, il compositore, accompagnato in alcuni momenti dalla voce della cantautrice Greta Cominelli, trasporterà il pubblico in un universo nel quale scienza e musica sono profondamente e indissolubilmente legate

Infine, domenica sera a Camporosso, va in scena ‘Strana storia a tempo di rock’, spettacolo musicale con allievi e docenti della scuola MusicArte per la rassegna Camporosso in Musica. Una chiusura energica per un weekend che promette emozioni, cultura e intrattenimento in ogni angolo della provincia.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

