Area Sanremo, prime voci sul palco: 75 artisti in audizione oggi. Al via la lunga corsa verso le finali del 12 e 13 dicembre (Foto e video)

Le audizioni di Area Sanremo sono ufficialmente iniziate questa mattina al Palafiori, dando il via a una lunga maratona musicale che accompagnerà la città fino all’11 dicembre. Nella prima giornata sono 75 i giovani cantanti chiamati a esibirsi uno dopo l’altro davanti alla commissione artistica, per un ritmo serrato che proseguirà fino al tardo pomeriggio.

L’edizione di quest’anno è segnata da un nuovo record: oltre 500 iscritti, il numero più alto degli ultimi anni. Un boom che ha reso necessario estendere il calendario delle audizioni, distribuite in più giorni per permettere alla giuria di ascoltare ogni singolo candidato. Sanremo torna così a essere il centro della musica emergente italiana, puntando su una formula che continua a crescere e a richiamare artisti da tutto il Paese.

Al termine delle selezioni, la macchina organizzativa si sposterà verso il momento decisivo: le finali del 12 e 13 dicembre. In totale saranno venti i finalisti che arriveranno all’ultima fase del concorso. Tra questi, dieci verranno proclamati vincitori. Come stabilito dal regolamento, la Commissione Rai selezionerà due artisti tra i dieci vincitori di Area Sanremo, sulla base di valutazioni artistiche ed editoriali autonome e insindacabili. I due prescelti accederanno alla categoria Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana 2026, un traguardo che per molti rappresenta l’inizio di una carriera.

La città, intanto, accoglie centinaia di giovani interpreti, autori e produttori in un clima che anticipa la grande atmosfera festivaliera. Per Sanremo è già tempo di musica.