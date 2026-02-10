Irina Shayk all’Ariston: sarà co-conduttrice nella serata di giovedì a Sanremo 2026

Il palco dell’Ariston si prepara ad accogliere un volto di respiro internazionale. Tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026 ci sarà Irina Shayk, pronta a portare nella città dei fiori il glamour di una carriera che, da oltre vent’anni, la colloca tra le supermodelle più conosciute al mondo.

La sua presenza è stata confermata in ambienti televisivi dopo le prime indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e ha trovato poi l’ufficialità sui social. A svelare anche la collocazione in calendario è stato Carlo Conti, che ha annunciato come Irina Shayk sarà protagonista della serata di giovedì 26 febbraio, uno degli appuntamenti centrali della settimana festivaliera.

Nel video condiviso online, il direttore artistico ha scelto un tono ironico e celebrativo, sottolineando come il Festival non sia soltanto una vetrina musicale ma anche uno spazio di conduzione condivisa. Accanto a lui, sul palco, ci sarà anche Laura Pausini, già annunciata tra i volti di punta di questa edizione.

Per Irina Shayk si tratta di un debutto assoluto a Sanremo in veste di co-conduttrice. Modella, attrice e icona di stile, Shayk rappresenta una scelta che conferma la volontà di aprire sempre più il Festival a personalità internazionali, capaci di dialogare con il pubblico italiano e allo stesso tempo di rafforzare l’eco mediatica dell’evento oltre i confini nazionali.

La sua presenza si inserisce in un cast che, giorno dopo giorno, va delineando un Sanremo 2026 attento all’equilibrio tra musica, spettacolo e grande immagine. E la serata di giovedì, con Irina Shayk all’Ariston, promette di essere una delle più osservate e commentate dell’intera settimana.