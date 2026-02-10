Via Cavour a Ospedaletti: strada storica ma pericolosa, i pedoni chiedono sicurezza prima che accada l’irreparabile

Un nostro lettore di Ospedaletti, ci ha scritto per chiedere un intervento sulla strada del circuito:

"Da poco risiedo a Ospedaletti, cittadina che colpisce positivamente per tranquillità, pulizia e qualità della vita. Un luogo dove il silenzio e la vivibilità sembrano ancora valori condivisi. Proprio per questo sento il dovere di segnalare una criticità che stona con l’immagine del paese e che riguarda via Cavour, nel tratto del cosiddetto vecchio circuito. Di fatto, quella che dovrebbe essere una normale strada urbana continua a comportarsi come un vero circuito per auto e moto, con velocità spesso elevate e scarsa attenzione ai pedoni. Il problema è aggravato dall’assenza di un marciapiede continuo: nei tratti mancanti il pedone è costretto a camminare a ridosso della carreggiata, con un rischio evidente. La situazione diventa particolarmente pericolosa all’altezza dell’uscita della scalinata delle Bouganville, punto in cui la strada presenta una curva semicieca. Chi sbuca dalla scalinata si trova improvvisamente esposto al traffico, senza protezioni e con scarsa visibilità. La soluzione, fortunatamente, non richiederebbe interventi complessi né grandi risorse: ripristinare i dissuasori già presenti in passato – rimossi a metà 2024 – e collocarne uno in prossimità delle scalinate basterebbe a rallentare i veicoli e a ridurre drasticamente il rischio di investimento. Si tratta di piccoli accorgimenti che possono fare una grande differenza, soprattutto prima che si debba intervenire dopo un incidente grave. Ospedaletti merita di rimanere un luogo sicuro anche per chi la vive a piedi, ogni giorno. Confidando nell’attenzione delle autorità competenti".